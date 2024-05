VIDEO Klasnić: Triput sam se borio za život i ostao pozitivan

Ivan Klasnić (44), bivši hrvatski nogometni reprezentativac, stigao je u Zadar na poziv prijatelja, menadžera Maksa Kovačevića. Prije samog Eura, na kojemu će predstavljati Hrvatsku kao ambasador reprezentacije, Klasnić je otkrio zašto ga je HNS angažirao, ali i što "vatrenima" predviđa na Euru.

- Došao sam u Hrvatsku, tu je lijepo vrijeme za razliku od Njemačke. Sve je fenomenalno, šetao sam po gradu, vidio sam more u koje još nisam ušao, ali bit će vremena i za to - rekao je Klasnić.

Klasnić je u Zadar stigao na poziv bivšeg košarkaša Maksa Kovačevića (25) rođenog u Americi koji je odlučio krenuti u menadžerske vode. Ambasador HNS-a istaknuo je da Zadranin ima veliku budućnost pred sobom.

- On dolazi iz košarke, zna kakav je sport, kako je biti spreman. Ima budućnost, ako će slušati mene i druge ljude. Mislim da ima mogućnost biti dobar agent ako sluša i radi. Ja sam također počeo polako, razvijao dobre odnose s ljudima, klubovima. Tu je bitan veliki rad i volja da se nešto hoće napraviti. Ne smije očekivati da će odmah zarađivati milijune, potrebno je ići korak po korak.

Prognozirao prolazak skupine

Kako je ići korak po korak u karijeri zasigurno zna Klasnić. On se suočio s velikim zdravstvenim problemima u Werderu što je rezultiralo gubitkom oba bubrega.

- Ja sam se borio za život, ne jednom, već tri puta. Sigurno da nije moja bolest toliko velika, treba se samo pronaći donor da se napravi transplantacija. Moja pozitiva dolazi iz srca i uvijek sam bio takav. Imam dvije kćeri koje uče od mene, a kad ne bih imao takav stav, ležao bih u krevetu tužan, ne bih igrao nogomet, a to ne želim. Želim se družiti, igrati nogomet, biti na utakmicama kao ambasador hrvatske reprezentacije. Želim dokazati da nitko ne može protiv mene - istaknuo je.

Klasnić je ambasadorom reprezentacije postao krajem prošle godine u dogovoru s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.

- Jednog dana me Kustić nazvao preko Ivice Olića, da su u Hamburgu gdje su gledali ždrijeb. Ideja je bila da budem ambasador hrvatske reprezentacije za Euro jer znam pričati njemački. Pravoga su našli. Vidjet ćemo hoću li donijeti sreću. Tu sam ako igračima treba razgovor. Ići ću na utakmice, fešte ili na intervjue gdje će trebati pričati njemački. Mogu samo reći hvala reprezentaciji što su se za mene odlučili i što mogu biti s njima - kazao je Klasnić.

Bivši napadač dao je prognoze za nadolazeći Euro u kojem Hrvatska igra protiv Španjolske, Albanije i Italije u grupi.

- Grupa je sigurno teška, ali ja vjerujem u ove igrače i vjerujem da će Luka Modrić povesti momčad. Sigurno ćemo proći grupu, to je za nas najteži dio, a onda ćemo vidjeti koga ćemo dobiti u nokaut fazi - rekao je Klasnić.

Najljepše uspomene vežu ga za Werder

Do kraja Europskog prvenstva Klasnić će biti vezan uz reprezentaciju, no on se bavi i menadžerskim poslom. Bliži se ljeto i prijelazni rok, što znači da će bivši reprezentativac imati pune ruke posla.

- Nema tu nikakvog pritiska. Prvo je bitno da budemo dobri na EurU, a onda ćemo vidjeti kakav posao ćemo napraviti. Uvijek kažem, ako će doći pravi igrač, doći će i pravi klub po njega. Ovaj posao je težak, ali vidim pozitivu u tome što me puno ljudi zove za pomoć i savjet - dodao je Klasnić.

Igrao je za u Njemačkoj i Francuskoj, a sada je izdvojio klub koji mu je ostao u posebnom sjećanju.

- Mogu reći da sam u Werder Bremenu osvojio najveće trofeje, prvaka lige i kupa. Imao sam lijepih sedam godina ondje. Tamo sam od klinca postao pravi igrač, dobio poziv u reprezentaciju. Bremen je bio klub koji me je dignuo i za njega me vežu najljepše uspomene.

Bivši Klasnićev klub St. Pauli ušao je u prvu ligu. Riječ je o klubu koji je od osnutka 1910. pa do danas igrao većinom drugu ligu, ali je postao simbol Njemačke i Hamburga zbog strastvenih navijača.

- Dosta se klub promijenio od perioda kada sam ja bio ondje. Marketinški je klub na većem nivou. Kada sam ja ondje bio 1997. bilo je drugačije, imali su uvijek pun stadion, ali bili su to drugačiji navijači. Bili su jednako fanatični u slučaju pobjede i poraza. Uvijek su govorili da su pirati druge Bundeslige, takvi su bili i tako su se ponašali - zaključio je Klasnić.