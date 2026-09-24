VIDEO Klopp i Xavi remizirali na debiju! Haaland srušio Dansku, Grci šokirali Srbiju u 95. minuti

U prvi dvobojima ovogodišnjeg najjačeg razreda Lige nacija Grčka je slavila protiv Srbije s 2-1, Norveška protiv Danske s 3-2, dok je susret Nizozemske i Njemačke završio 1-1.

Nizozemska i Njemačka odigrale su u četvrtak navečer u Amsterdamu neriješeno (1-1) u svojoj prvoj utakmici Lige nacija, čime su Jürgen Klopp i Xavi debitirali na klupama *Die Mannschafta*, odnosno *Oranjea*.Njemačka je povela pogotkom Felixa Nmeche u 32. minuti, dok je Nizozemska izjednačila preko Codyja Gakpa u sudačkoj nadoknadi (90+1). Golove pogledajte OVDJE.

I Njemačka i Nizozemska iza sebe imaju razočaravajuće nastupe na Svjetskom prvenstvu 2026. u Sjevernoj Americi, budući da su ispale u šesnaestini finala nakon izvođenja jedanaesteraca - protiv Paragvaja, odnosno Maroka.

Srbijanska nogometna reprezentacija poražena je na domaćem terenu u Beogradu od Grčke 1-2 u prvom kolu skupine 2 Lige A Lige nacija. Srbija je povela pogotkom Andrije Živkovića u četvrtoj minuti, dok je Christos Tzolis izjednačio za Grčku u 74. minuti. Grčka je osigurala pobjedu golom Anastasiosa Douvikasa u petoj minuti sudačke nadoknade. Golove pogledajte OVDJE.

Portugal je golom Joao Felixa slavio s 1-0 doma protiv Walesa. Gol pogledajte OVDJE.

Norveška u Oslu s 3-2 u skandinavskom derbiju nadigrala Dansku. Dva je gola za Norvežane postigao čudesni Erling Haaland, a onaj drugi u 74. minuti je bio i pobjedonosan. Danci su gubili s 0-2, vratili se u drugom dijelu, ali nisu uspjeli izbjeći poraz. Golove u Oslu pogledajte OVDJE.

Austrija je slavila doma protiv Izraela s 3-1 u utakmici B Uefa Lige nacija, a domaćini su zabili dva gola u sudačkoj nadoknadi. Izraelski napadač Saied Abu Farchi isključen je nakon što je postigao izjednačujući pogodak, a sve zbog načina proslave tijekom kojeg je iskoristio korner-zastavicu kako bi simulirao pucanje iz vatrenog oružja. Abu Farchi je u drugom poluvremenu zabio pogodak glavom i izjednačio rezultat nakon što je Austrija prethodno povela na stadionu Raiffeisen Arena u Linzu. Dvadesetogodišnjak je potrčao prema korner-zastavici, uhvatio je i gestom oponašao pucanje iz pištolja u sklopu svoje proslave. Sudac mu je pokazao drugi žuti karton, a potom i crveni, čime je Izrael ostao s desetoricom igrača na terenu. Golove pogledajte OVDJE.

U drugoj utakmici Lige B Kosovo je kod kuće pobijedilo Irsku s 1-0 golom Vedata Muriqija (83).

U ligi D Litva je slavila kod Lihtenštajna s 2-0.