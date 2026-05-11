VIDEO Knicksi pomeli 76erse za finale Istoka! Edwards nosio Minnesotu do 2-2 protiv Spursa

Doigravanje NBA lige ušlo je u svoju najuzbudljiviju fazu. Dok su New York Knicksi furioznom serijom osigurali svoje drugo uzastopno finale Istočne konferencije, na Zapadu se rasplamsala prava drama u seriji između Minnesote i San Antonija, koja je sada izjednačena.

Nevjerojatna dominacija i 'kiša' trica u Philadelphiji

New York Knicksi su na impresivan način završili posao protiv Philadelphia 76ersa. U četvrtoj utakmici polufinala Istoka deklasirali su ih u gostima 144-114 i tako kompletirali dominantnu "metlu"za ukupnih 4-0 u seriji. Bila je to večer za pamćenje za Knickse, koji su izjednačili NBA rekord doigravanja s 25 pogođenih trica iz 44 pokušaja, a usput su postavili i klupski rekord po broju postignutih koševa u jednoj utakmici doigravanja.

Junak pobjede bio je Miles McBride, koji je sjajno uskočio u početnu petorku umjesto ozlijeđenog OG-ja Anunobyja. McBride je odigrao utakmicu karijere, zabio je 25 koševa uz čak sedam pogođenih trica iz devet pokušaja. Već u prvoj četvrtini ubacio je četiri trice zaredom i najavio katastrofu domaćina. Knicksi su već na poluvremenu imali 81 koš i vodstvo od 24 razlike, a utakmicu su dodatno začinili njihovi navijači koji su preplavili dvoranu u Philadelphiji i stvorili domaću atmosferu.

Uz McBridea, Jalen Brunson dodao je 22 koša uz šest trica, dok su Josh Hart i Karl-Anthony Towns upisali po 17. Kod poraženih Sixersa, koji od 2001. godine nisu prošli drugi krug doigravanja, Joel Embiid je završio sezonu s 24 koša, a Tyrese Maxey je dodao 17. Knicksi će u finalu Istoka čekati boljeg iz ogleda Detroit Pistonsa i Cleveland Cavaliersa, a zahvaljujući "metli" imat će dovoljno vremena za odmor.

Foto: Kyle Ross

Drama na Zapadu: Edwards i isključenje Wembanyame zakuhali seriju

Mnogo više neizvjesnosti nudi polufinale Zapadne konferencije, gdje su Minnesota Timberwolvesi na svom parketu svladali San Antonio Spurse 114-109 i tako došlo do 2-2 u seriji Bila je to utakmica puna preokreta, a ključan trenutak dogodio se sredinom druge četvrtine, kada je zvijezda Spursa Victor Wembanyama isključen zbog udaranja laktom Naz Reida.

Iako su ostali bez svog najboljeg igrača, Spursi su pokazali karakter. Njihovi bekovi preuzeli su odgovornost i serijom koševa doveli su momčad u vodstvo, koje su držali veći dio drugog poluvremena. Ipak, u posljednjoj četvrtini na scenu je stupio Anthony Edwards. Lider Timberwolvesa ubacio je 16 od svojih ukupno 36 koševa u zadnjih 12 minuta i serijom nevjerojatnih poteza vratio svoju momčad u igru, a potom i do pobjede.

‌- Kad momčadi nedostaje najbolji igrač, svi ostali igraju slobodnije. Dobivaju više šuteva, više samopouzdanja. Zato mislim da nam je bilo puno teže igrati nakon njegovog isključenja - rekao je Edwards.

Kod Spursa, koji su propustili veliku priliku za vodstvo od 3-1, najbolji su bili Dylan Harper i De'Aaron Fox s po 24 koša, dok je Stephon Castle dodao 20. U redovima pobjednika, uz Edwardsa se istaknuo Naz Reid s 15 koševa i devet skokova. Serija se sada vraća u San Antonio, gdje se u utorak igra ključna peta utakmica.

*uz korištenje AI-a