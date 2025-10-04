Obavijesti

VULGARNO SKANDIRANJE

VIDEO Kohorta podivljala na igrače Osijeka: 'Igrajte, pe**ri!'

Piše Boris Trifunović,
Koprivnica: Susret NK Osijeka i NK Slaven Belupa u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

SLAVEN - OSIJEK 2-1 Osječani su doživjeli novi posrtaj i u izravnom dvoboju za sam vrh HNL-a izgubili kod Slavena. Mogli su biti treći, nisu iskoristili šansu. Kohorta im je uputila vulgarne uvrede s tribine

Osijek je nakon pobjede nad Goricom u Turopolju 1-0 kiksao kod Slaven Belupa izgubivši 2-1 na Kušek Apašu. Simon Rožman se taman ponadao da je uspio prodrmati Osječane, a oni su mu uzvratili vjerojatno najgorom utakmicom ove sezone, otkako je slovenski trener na klupi.

'Farmaceuti' su zasluženo slavili i sve pohvale idu Mariju Gregurini koji je bolje pripremio utakmicu. Pobjedu su mu donijeli Michael Agbekpornu prvijencem za Koprivničane te Ante Šuto dok je tek utješni gol za Osijek postigao Luka Jelenić.

Predstava Osječana nije se svidjela Kohorti. Stotinjak pripadnika navijača Osijeka stiglo je u Koprivnicu podržati svoje igrače, a nakon drugog primljenog gola vulgarno su ih počastili s tribine.

- Igrajte, pe*eri - vikala je Kohorta, a sve se jasno i glasno čulo u prijenosu.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

