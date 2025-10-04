VIDEO Kohorta podivljala na igrače Osijeka: 'Igrajte, pe**ri!'

Osijek je nakon pobjede nad Goricom u Turopolju 1-0 kiksao kod Slaven Belupa izgubivši 2-1 na Kušek Apašu. Simon Rožman se taman ponadao da je uspio prodrmati Osječane, a oni su mu uzvratili vjerojatno najgorom utakmicom ove sezone, otkako je slovenski trener na klupi.

'Farmaceuti' su zasluženo slavili i sve pohvale idu Mariju Gregurini koji je bolje pripremio utakmicu. Pobjedu su mu donijeli Michael Agbekpornu prvijencem za Koprivničane te Ante Šuto dok je tek utješni gol za Osijek postigao Luka Jelenić.

Predstava Osječana nije se svidjela Kohorti. Stotinjak pripadnika navijača Osijeka stiglo je u Koprivnicu podržati svoje igrače, a nakon drugog primljenog gola vulgarno su ih počastili s tribine.

- Igrajte, pe*eri - vikala je Kohorta, a sve se jasno i glasno čulo u prijenosu.

