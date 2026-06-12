VIDEO Korejci bizarnim trikom s dresovima zbunjuju protivnike!

Južna Koreja pobijedila je Češku 2-1 preokretom u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva u Guadalajari u Meksiku. Nakon što je Ladislav Krejči u 59. nakon sjajne akcije iz auta doveo Čehe u vodstvo, uslijedio je preokret preko Hwang In-beoma u 67., kad je sjajno zavaljao protivničku obranu, i Hyeon-gyu Oha u 80., koji je lijepo pogodio iz blizine.

Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Boljim poznavateljima korejskih nogometnih prilika nije promaknuo jedan zanimljiv detalj. Naime, tamošnji su reprezentativci na dresovima nosili drugačije brojeve u odnosu na one u pripremnim utakmicama. Naravno, kako bi zbunili protivnike u pripremi. Jer je poznato da narodi izvan Azije, a pogotovo se to odnosi na zapadnjake, teže razlikuju pripadnike žute rase. Istu su taktiku koristili i na SP-u 2018.

- Protivnici nas ne mogu lako prepoznati - priznao je tadašnji izbornik Shin Tae-yong.

Foto: Paul Childs

Heung-min Son (nekad u Tottenhamu, danas u LAFC-u) tako je nosio broj 13 umjesto sedmice, Gue-Sung Cho iz Erlićeva Midtjyllanda imao je 14 umjesto devetke, a Kim Min-jae iz Bayerna dvojku umjesto četvorke. Ne znamo je li zbunilo Čehe, ali u svakom slučaju momčad s Dalekog istoka pobjednički je otvorila Mundijal i bitno si povećala šanse da se domogne nokaut-faze.