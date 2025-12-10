Obavijesti

SJAJNA REAKCIJA

VIDEO Kotarski kao Spider-Man! Pogledajte fantastičnu obranu

Piše Luka Tunjić,
VIDEO Kotarski kao Spider-Man! Pogledajte fantastičnu obranu
Foto: Arenasport/Screenshot

Igrala se 38. minuta utakmice kada je Villarreal imao veliku šansu za izjednačiti preko Nicolasa Pepea. Bivši igrač Arsenala gađao je glavom nakon ubačaja, a njegov je udarac ozbiljno namučio Kotarskog

Hrvatski reprezentativac Dominik Kotarski (25) istaknuo se sjajnom obranom u utakmici petog kola Lige prvaka između njegovog Kopenhagena i Villareala. Naime, "vatreni" je sjajnom reakcijom u prvom poluvremenu spasio čisti gol španjolskog prvoligaša, i to dok je njegova momčad bila u vodstvu od 1-0.

Igrala se 38. minuta utakmice kada je Villarreal imao veliku šansu za izjednačiti preko Nicolasa Pepea. Bivši igrač Arsenala gađao je glavom nakon ubačaja, a njegov je udarac ozbiljno namučio Kotarskog, iako je hrvatski golman bio dobro pozicioniran ispred gol linije. Sjajno se snašao i obranio udarac, iako je lopta odskočila od travnjaka i time nepredvidljivo letjela. Obranu možete pogledati klikom OVDJE.

UEFA Champions League - FC Copenhagen v Kairat
Foto: Ritzau Scanpix Denmark/REUTERS

Inače, Danci su poveli već u drugoj minuti preko Elyounoussija, dok je Villarreal ipak zatresao mrežu Kotarskog, ali u 47. minuti kada je strijelac bio Comesaña. Domaćin je open poveo samo dvije minute kasnije preko Achourija, ali je Oluwaseyi u 56. minuti zabio za novo izjednačenje.

Podsjetimo, Kotarski i njegova obitelj nedavno su bili na udaru sramotnih prijetnji. Kritike su krenule kad je dobio četiri gola protiv Tottenhama (4-0) u Ligi prvaka, a nadovezalo se sve na to i sljedeće kolo europskog natjecanja gdje su Danci slavili 3-2, ali umalo su Kazahstanci mogli do boda preko pogreški Kotarskog.

Utakmica je još u tijeku...

