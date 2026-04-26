VIDEO Kovačeva Borussia razbila Matanovićev Freiburg!

U 31. kolu njemačke Bundeslige Borussia Dortmund je slavila protiv Freiburga s uvjerljivih 4-0. Momčad hrvatskog trenera Nike Kovača povela je već u 8. minuti golom Max Beier u 14. minuti je Serhou Guirassy pogodio za 2:0, a do kraja poluvremena se u strijelce upisao i Ramy Bensebaini koji je zabio u 31. minuti.

U drugom poluvremenu pao je samo jedan gol, za konačnih 4-0 zabio je Fabio Silva u 87. minuti. Na drugoj stranu, u dresu Freiburga bio je još jedan Hrvat, igrač 'vatrenih' Igor Matanović koji je igrao do 67. minute susreta.

Kovačeva Borussia s novih tri boda je osigurala nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone. Naime, Borussia Dortmund skupila je dosad 67 bodova te imaju deset bodova više od Hoffenheima Andreja Kramarića.