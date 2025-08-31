Obavijesti

VIDEO Kovačeva Borussia razbila Union Berlin! Briljirao Serhou Guirassy s dva gola

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Federico Gambarini/DPA

U ranije odigranom susretu Wolfsburg i Mainz su odigrali 1-1, a asistent za gol domaćina bio je hrvatski reprezentativac Lovro Majer

U susretu 2. kola Bundeslige Borussia Dortmund je porazila Union Berlin sa 3-0 ostvarivši prvu pobjedu sezone.

Golove za momčad koju vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač zabili su Serhou Guirassy (44, 58) i Felix Nmecha (81). Josip Juranović nije nastupio za berlinski sastav zbog ozljede.

Momčad iz Dortmunda je trenutačno treća sa četiri boda, dok je Union na desetoj poziciji s tri boda. 

U ranije odigranom susretu Wolfsburg i Mainz su odigrali 1-1, a asistent za gol domaćina bio je hrvatski reprezentativac Lovro Majer.

Domaćin je poveo u devetoj minuti golom Aarona Zehntera na Majerovu asistenciju, a izjednačio je Nadiem Amiri iz kaznenog udarca u 90. minuti.

Wolfsburg je u devetoj minuti nadoknade ostao s igračem manje nakon što je isključen Mattias Svanberg koji je u 70. minuti ušao u igru umjesto Majera. Švedski veznjak je "pocrvenio" nakon što je u svega dvije minute sakupio dva žuta kartona.

Wolfsburg je peti sa četiri boda, dok je Mainz na 13. poziciji nakon što je osvojio prvi bod sezone.

OSTALO

