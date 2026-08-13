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VESELJE NA TRENINGU

VIDEO Kovačić meta zafrkancije na treningu Cityja! I Gvardiol se uključio. Pogledajte atmosferu

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Kovačić meta zafrkancije na treningu Cityja! I Gvardiol se uključio. Pogledajte atmosferu
Foto: Manchester City/screenshot
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Čini se da su suigrači uzeli Kovačića na pik. Marmoush, Reijnders i Gvardiol pokušali su izvesti njegov trik s loptom, pritom se šaleći i namjerno naglašavajući pojedine pokrete

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Ovo je ljeto velikih promjena u Manchester Cityju. Nakon desetljeća na klupi "građane“ je napustio legendarni Pep Guardiola, a naslijedio ga je njegov bivši pomoćnik, Talijan Enzo Maresca, koji je u prvom dijelu prošle sezone vodio Chelsea. Nakon Marescina dolaska hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol produžio je ugovor s klubom.

Talijan u Gvardiolu vidi ključnog igrača, a unatoč glasinama koje su proteklih mjeseci plasirali otočki mediji, Mateo Kovačić zasad nije na izlaznim vratima Cityja. Štoviše, upravo je Kovačić bio glavna zvijezda jučerašnjeg treninga.

Foto: Manchester City/screenshot

City je u srijedu navečer na društvenim mrežama objavio zabavan trenutak s treninga. Na snimci se vide hrvatski reprezentativci Kovačić i Gvardiol, u društvu Omara Marmousha, Tijjanija Reijndersa i Antoinea Semenya.

Čini se da su suigrači uzeli Kovačića na pik. Marmoush, Reijnders i Gvardiol pokušali su izvesti njegov trik s loptom, pritom se šaleći i namjerno naglašavajući pojedine pokrete. Svi su bili odlično raspoloženi i situaciju popratili osmijesima, uključujući i Kovačića.

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