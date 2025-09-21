VIDEO Kramarić i Harry Kane razmijenili dresove: 'Veliko mi je zadovoljstvo, sve najbolje'

Nakon Luke Vuškovića i njegovog HSV-a, koji je prošlog vikenda izgubio 5-0 od aktualnog njemačkog prvaka Bayerna, na svojoj je koži "atomski" napad Bavaraca osjetio i Hoffenheim hrvatskog reprezentativca Andreja Kramarića (34). Momčad Vincenta Kompanyja uvjerljivo je slavila na gostovanju 4-1.

Harry Kane ponovno je bio glavna zvijezda utakmice. Zabio je hat-trick (golovi u 44., 48. i 78. minuti), a strijelci su još bili Serge Gnabry za Bayern i Vladimir Coufal za Hoffenheim.

Foto: R4997 Hasan Bratic

Kramarić je utakmicu započeo na klupi, ali je ušao u igru u 66. minuti. Ipak, "vatreni" je ikona Hoffenheimu, a još jedan dokaz tome je snimka koja je postala hit na društvenim mrežama. Kramarić se nakon utakmice u hodnicima stadiona sastao s Kaneom, koji je trenutačno u nevjerojatnoj formi (13 golova i tri asistencije u sedam utakmica).

- Zadovoljstvo mi je, želim ti sve najbolje i puno hvala - čule su se Kramarićeve riječi u snimci koju je Hoffenheim objavio na TikToku, a na snimci se može vidjeti kako se dvojac zadržao na hodniku kako bi popričao.

Bayern je došao do četvrte pobjede u isto toliko utakmica u Bundesligi. S druge strane, Hoffenheimu je to bio drugi poraz uz dvije pobjede.