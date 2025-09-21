Obavijesti

Sport

Komentari 4
DVIJE IKONE

VIDEO Kramarić i Harry Kane razmijenili dresove: 'Veliko mi je zadovoljstvo, sve najbolje'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kramarić i Harry Kane razmijenili dresove: 'Veliko mi je zadovoljstvo, sve najbolje'
Foto: Hoffenheim/TikTok

Bayern uništio Hoffenheim s 4-1, Kane zabio hat-trick! Kramarić se susreo s Kaneom nakon utakmice, a snimka njihovog razgovora postala hit na društvenim mrežama

Nakon Luke Vuškovića i njegovog HSV-a, koji je prošlog vikenda izgubio 5-0 od aktualnog njemačkog prvaka Bayerna, na svojoj je koži "atomski" napad Bavaraca osjetio i Hoffenheim hrvatskog reprezentativca Andreja Kramarića (34). Momčad Vincenta Kompanyja uvjerljivo je slavila na gostovanju 4-1.

Harry Kane ponovno je bio glavna zvijezda utakmice. Zabio je hat-trick (golovi u 44., 48. i 78. minuti), a strijelci su još bili Serge Gnabry za Bayern i Vladimir Coufal za Hoffenheim.

GER, 1.FBL, Union Berlin vs TSG 1899 Hoffenheim
Foto: R4997 Hasan Bratic

Kramarić je utakmicu započeo na klupi, ali je ušao u igru u 66. minuti. Ipak, "vatreni" je ikona Hoffenheimu, a još jedan dokaz tome je snimka koja je postala hit na društvenim mrežama. Kramarić se nakon utakmice u hodnicima stadiona sastao s Kaneom, koji je trenutačno u nevjerojatnoj formi (13 golova i tri asistencije u sedam utakmica).

PROBLEMI ZA JOSIPA Kompany o oporavku Stanišića: 'Moglo bi potrajati malo duže, očekujemo ga nakon pauze...'
Kompany o oporavku Stanišića: 'Moglo bi potrajati malo duže, očekujemo ga nakon pauze...'

- Zadovoljstvo mi je, želim ti sve najbolje i puno hvala - čule su se Kramarićeve riječi u snimci koju je Hoffenheim objavio na TikToku, a na snimci se može vidjeti kako se dvojac zadržao na hodniku kako bi popričao.

@tsghoffenheim Game recognizes game 🤝 #Hoffenheim #FCBayern #AndrejKramaric #HarryKane #Bundesliga ♬ Originalton - TSG Hoffenheim

Bayern je došao do četvrte pobjede u isto toliko utakmica u Bundesligi. S druge strane, Hoffenheimu je to bio drugi poraz uz dvije pobjede.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu
VJEČNI DERBI

Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu

HAJDUK - DINAMO 0-2 'Modri' su u Splitu savladali najvećeg rivala i tak im umakli na prvenstvenoj ljestvici s tri boda više. Golove su postigli Hoxha (44. minuta) i Bakrara (80. minuta)
FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?
PALI U ZABORAV

FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?

Mnogi pamte Marija Pašalića i dva gola s kojim je srušio Dinamo u derbiju, ali malo tko pamti Harisa Bukvu koji mu je asistirao golove. Zato smo na jednom mjestu okupili neke od zaboravljenih junaka derbija...
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025