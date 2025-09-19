Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROBLEMI ZA JOSIPA

Kompany o oporavku Stanišića: 'Moglo bi potrajati malo duže, očekujemo ga nakon pauze...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kompany o oporavku Stanišića: 'Moglo bi potrajati malo duže, očekujemo ga nakon pauze...'
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Trener Bayerna je na konferenciji za medije rekao kako će Stanišić propustiti nekoliko utakmica te da ga očekuje iza reprezentativne pauze. Upitno je hoće li Stanišić biti na raspolaganju Zlatku Daliću u listopadu

Nadamo se da će Josip Stanišić vratiti nakon reprezentativne pauze, rekao je trener Bayerna Vincent Kompany na konferenciji za novinare uoči subotnjeg ligaškog susreta protiv Hoffenheima. Hrvatski reprezentativac doživio je parcijalnu rupturu medijalnog ligamenta u desnom koljenu za vrijeme susreta Lige prvaka protiv Chelseaja. Prvotno su njemački mediji objavili kako će Stanišić pauzirati između jednog i dva tjedna.

Bundesliga - Bayern Munich v Hamburger SV
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

- Moglo bi potrajati malo duže. Propustit će nekoliko utakmica. Nadamo se da će se moći vratiti nakon reprezentativne pauze - kazao je Kompany.

Stanišić je igrao na lijevoj strani Bayernove obrane kako bi nadoknadio odsutnost Alphonsa Daviesa, koji je zadobio puknuće prednjeg križnog ligamenta igrajući za kanadsku reprezentaciju krajem ožujka i trenutno se oporavlja.

- To je dugotrajna ozljeda. Treba mu dati vremena. Ne vršim nikakav pritisak na Daviesa. Dat ćemo mu vrijeme - poručio je belgijski stručnjak.

Hrvatsku reprezentaciju početkom listopada očekuje nastavak kvalifikacija za SP 2026. godine, protiv Češke u Pragu 9. listopada i protiv Gibraltara 12. listopada u Varaždinu i gotovo je sigurno da Stanišić neće biti spreman. Bayern se nakon tri kola nalazi na vrhu Bundeslige s devet bodova i 14-2 razlikom pogodaka. Bavarci su pobjedom otvorili i Ligu prvaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tko je majka Haalandova djeteta? Zbog dobi ju je tajio od javnosti, a onda je zatrudnila
LJUBAV IZ MLADOSTI

FOTO Tko je majka Haalandova djeteta? Zbog dobi ju je tajio od javnosti, a onda je zatrudnila

Isabel Haugseng Johansen (20) nosi dijete najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (24). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom
Karta koja je izazvala raspravu: Koji dijelovi Hrvatske navijaju za Hajduk, a koji za - Dinamo?
IMOTSKI ZA PLAVE?!

Karta koja je izazvala raspravu: Koji dijelovi Hrvatske navijaju za Hajduk, a koji za - Dinamo?

Jedno od vječitih pitanja 'potegnulo' se na društvenim mrežama, a karta navijača Dinama i Hajduka u Hrvatskoj opet je izazvala polemike
FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'
MNOGI ŽELE S NJOM NA SPOJ

FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'

Melissa je influencerica iz Albanije, a slavu je na društvenim mrežama stekla kao zvijezda stranice za odrasle. Zaludjela je muškarce provokativnim objavama, među njima su i poznate nogometne zvijezde koje joj se javljaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025