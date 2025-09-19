Kompany o oporavku Stanišića: 'Moglo bi potrajati malo duže, očekujemo ga nakon pauze...'

Nadamo se da će Josip Stanišić vratiti nakon reprezentativne pauze, rekao je trener Bayerna Vincent Kompany na konferenciji za novinare uoči subotnjeg ligaškog susreta protiv Hoffenheima. Hrvatski reprezentativac doživio je parcijalnu rupturu medijalnog ligamenta u desnom koljenu za vrijeme susreta Lige prvaka protiv Chelseaja. Prvotno su njemački mediji objavili kako će Stanišić pauzirati između jednog i dva tjedna.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

- Moglo bi potrajati malo duže. Propustit će nekoliko utakmica. Nadamo se da će se moći vratiti nakon reprezentativne pauze - kazao je Kompany.

Stanišić je igrao na lijevoj strani Bayernove obrane kako bi nadoknadio odsutnost Alphonsa Daviesa, koji je zadobio puknuće prednjeg križnog ligamenta igrajući za kanadsku reprezentaciju krajem ožujka i trenutno se oporavlja.

- To je dugotrajna ozljeda. Treba mu dati vremena. Ne vršim nikakav pritisak na Daviesa. Dat ćemo mu vrijeme - poručio je belgijski stručnjak.

Hrvatsku reprezentaciju početkom listopada očekuje nastavak kvalifikacija za SP 2026. godine, protiv Češke u Pragu 9. listopada i protiv Gibraltara 12. listopada u Varaždinu i gotovo je sigurno da Stanišić neće biti spreman. Bayern se nakon tri kola nalazi na vrhu Bundeslige s devet bodova i 14-2 razlikom pogodaka. Bavarci su pobjedom otvorili i Ligu prvaka.