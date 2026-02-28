VIDEO Kramarićev Hoffenheim neočekivano izgubio od Sankt Paulija, Hrvat upisao nastup

Trećeplasirani sastav njemačkog nogometnog prvenstva Hoffenheim, za kojega igra hrvatski reprezentativni napadač Andrej Kramarić, pretrpio je neočekivani domaći 0-1 poraz od "davljenika" Sankt Paulija.

Jedini gol postigao je Pereira Lange (45+4) na samom isteku nadoknade prvog poluvremena. Gol možete pogledati OVDJE.

Kramarić je igrao do 74. minute za Hoffenheim koji je ostao na 46 bodova, šest manje od druge Borussije iz Dortmunda, a tri više od četvrtog Stuttgarta, dok je Sankt Pauli skočio na 15. mjesto sa 23 boda.

Josip Juranović zbog ozljede nije konkurirao za nastup u momčadi Uniona iz Berlina koja je izgubila sa 0-1 na gostovanju kod Borussije u Moenchengladbachu golom Diksa (90+4-11m) iz kaznenog udarca na samom kraju dvoboja.

Union je 10. sa 28 bodova, tri manje ima 12. Borussia.

Vodi Bayern sa 60 bodova, osam više od druge Borussije Dortmund uoči njihova međusobnog susreta od 18.30 sati.