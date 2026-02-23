Obavijesti

VIDEO Kranjčevićeva raste kao gljiva. Stigla prognoza kraja radova koja će razveseliti sve!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: bauštela.hr

Zagreb će uskoro dobiti moderni stadion u Kranjčevićevoj! Tribine rastu, krov se montira, a sve je prema planu. Dinamo, Lokomotiva i hrvatska reprezentacija će uživati u novom zdanju

Rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj napreduje prema planu, protekla četiri mjeseca rastu tribine sa sve četiri strane, A počela je i montaža krova na sjevernoj tribini. Zagreb će ove godine dobiti moderno nogometno zdanje s 11.163 mjesta na kojem će od drugog dijela iduće sezone igrati Dinamo i Lokomotiva, a povremeno i hrvatska nogometna reprezentacija. Radove izvodi austrijska tvrtka Strabag koja je dobila i projekt izgradnje gradskog bazena u Španskom, a radila je i na osječkoj Opus Areni.

- Radovi na gradilištu napreduju prema planu. Na sjevernoj tribini završena je montaža armiranobetonskih predgotovljenih elemenata, a trenutačno se izvode radovi na čeličnoj krovnoj konstrukciji, nakon čega slijedi postavljanje krovnih slojeva. Na istočnoj tribini dovršeni su temelji te je u tijeku montaža prefabriciranih stupova, kosih greda i elemenata tribina. Južna tribina također ima završene temeljne radove, a uskoro započinje montaža konstrukcijskih elemenata - rekao je inženjer Igor Sedlar za portal Bauštela.hr.

- Najintenzivniji radovi odvijaju se na zapadnoj tribini, gdje je u tijeku izvedba monolitne konstrukcije, dio montažnih stupova i greda već je postavljen, dok će preostali elementi biti montirani tijekom veljače, a u ožujku slijedi montaža kosih greda i njihovo povezivanje s monolitnim dijelom konstrukcije - dodao je.

Raduje i prognoza završetka radova. Naime, oni grublji trebali bi biti gotovi već u travnju, obrtnički su u većem opsegu planirani za kraj ožujka, a glavni građevinski radovi, uključujući konstrukciju krova, trajat će do lipnja. Naravno, nakon toga slijedi uređenje interijera i javne površine oko stadiona, naposljetku i terena, prije nego lopta prvi put krene s centra.

