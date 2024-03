VIDEO Krasnu akciju i Modrićev gol pogledalo je 7 milijuna ljudi

Vodio je Hrvatsku do još jednog trofeja, ovoga puta pehara na prijateljskom turniru, doduše, no uz kapetana Luku Modrića (38) vitrina se samo puni sve više. Hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je turnir u Egiptu visokom pobjedom 4-2 protiv domaćina, a Modrić se, potom, vratio klupskim obvezama. Real Madrid u 30. kolu La Lige dočekuje Athletic Bilbao, 'kraljevi' su veliki favorit, no taj status će morati opravdati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:26 Susret Velimira Zajeca i Luke Modrića | Video: Borna Škof/24sata

I dok traju pripreme za nedjeljni derbi na Uskrs, s treninga Reala dolaze sjajne snimke koje su vrlo brzo postale viralne. Real je na jednom od treninga odigrao krasnu akciju s mnoštvo dodavanja, a završio ju je upravo Luka Modrić.

Vinicius proigrao Modrića za gol

Istina, na utakmicama se rijetko nađe u ovakvim situacijama jer sve rjeđe odlazi toliko duboko pred suparnički gol. Uglavnom ostaje ispred šesnaesterca ili zagazi koji metar unutar, no možda je upravo ovo taktika kojom Carlo Ancelotti namjerava iznenaditi Baske.

Lopta je išla od noge do noge, a posljednje dodavanje prije gola imao je Vinicius Junior. Brazilac je odigrao za Modrića, koji iz blizine nije imao težak zadatak. Pospremio je loptu u mrežu, a upravo ova akcija Reala skupila je već nešto više od 7 milijuna pregleda na Instagramu.

Derbi na Uskrs

Real Madrid i Athletic Bilbao susret 30. kola La Lige igraju u nedjelju od 21 sat. Madriđani su vodeći na tablici sa 72 boda, osam ispred drugoplasirane Barcelone, Bilbao je četvrti s 56 bodova i drži posljednje mjesto koje vodi u Ligu prvaka.