VIDEO Krovinović komentirao šaljiv video na TikToku: Neću više gađati babu u glavu ha-ha

Hajduk je u prošlom kolu remizirao u Koprivnici, nisu uspjeli zabiti gol iako su bili jako blizu. Dvije lijepe prilike imao je Krovinović ,ali su njegovi šutovi otišli visoko preko grede. Nije trebalo dugo da se netko našali i na društvene mreže pusti video kreiran umjetnom inteligencijom. Baka sjedi visoko na tribinama, u jednom trenutku kaže "Ej vidi Krovinović puca..." nakon čega je lopta pogađa u glavu... Video je postao viralan i pravi hit, a došao je i do samog Krovinovića kojeg je nasmijao.

Ako je u Koprivnici i ciljao previsoko, Krovinović se protiv Osijeka iskupio, zabio je golčinu, lopta mu je baš sjela i Malenica nije imao baš nikave šanse. Nakon utakmice kapetan Hajduka se malo našalio na svoj račun.

- Vidio sam vidio na Tik-toku. Nazvat ćemo je pa pitati. Nadam se da ju neću više gađati u glavu, ha, ha, ha... Super utakmica, s jedne i druge strane teška. Mislim da Osijek ne zaslužuje biti na desetom mjestu, međutim, rekao bih da smo zaslužili pobjedu. Rano smo poveli, Osijek je dobra momčad, ali trenutno naša energija i želja je na dobrom nivou. Mislim da smo zbog toga zaslužili tri boda. Osijek nije imao previše prilika, ali možda ih je i crveni karton slomio. Dali smo sve od sebe.

Je li šteta da je sad reprezentativna stanka?

- Slažem se, imam osjećaj da se uvijek dogodi stanka kad smo u dobrom momentu. Sjećam se da je tako bilo i za vrijeme Valdasa Dambrauskasa kada smo pobijedili Dinamo u Maksimiru. Tada je uslijedila zimska stanka. Ali, mi smo profesionalci, ne smijemo se opustiti. Sezona je duga. Ali, sada imamo još više dana da neke stvari još poboljšamo.

Djelujete puno slobodnije na terenu?

Otišao sam više gore, pozicija koju igram cijeli život, Ali, rekao sam, za Hajduk ću igrati bilo koju poziciju. Sada uživam.

Dojam je da je Garcia standardizirao momčad?

Sigurno, ono što vi vidite, vidimo i mi. Trener je i sam rekao da dvije utakmice protiv Lokomotive i Vukovara nisu bile na nivou, ali sada smo na dobrom putu. Tako trebamo i nastaviti.

Vratio se i Livaja koji je nakon ulaska u igru ostavio Krovinoviću traku oko ruke. Bio je to korektan potez jer Krovinović je igrao dobro, zabio je i gol...

Da, bit ćemo još bolji. On će nam dati dimenziju više.

Vaš gol?

Kao Reba na Svjetskom, bez razmišljanja, odmah iz prve. Sretan sam.

Slijedi Rijeka...

Jadranski derbi, sigurno neće biti lako. Rijeka je prošle sezone osvojila duplu krunu, veliki respekt. Doveli su par pojačanja, nije previše igrača otišlo, ali promijenio se trener, nije to lako. Mi gledamo sebe, idemo po tri boda - zaključio je Krovinović