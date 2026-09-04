VIDEO Krovinović zabio prvijenac za Gremio u derbiju i odveo ga u polufinale Kupa

Filip Krovinović zabio je prvi gol u dresu Gremija, a pogodak je stigao u velikom gradskom derbiju protiv Internacionala i to u uzvratnoj utakmici četvrtfinala brazilskog Kupa. Grêmio je slavio 3-1 i izborio plasman u polufinale, gdje ga čeka Atletico Mineiro.

Nakon što je prvi dvoboj završio bez golova, Grêmio je uzvrat otvorio sjajno i već nakon 22 minute vodio 2-0. Oba gola zabio je Carlos Vinícius i tako domaćinima otvorio vrata prolaska među četiri najbolje momčadi natjecanja.

Krovinović je u 68. minuti praktički riješio pitanje pobjednika. Tete i Francis Amuzu odigrali su dupli pas, nakon čega je Amuzu atraktivnim dodavanjem bez gledanja pronašao hrvatskog veznjaka u kaznenom prostoru. Krovinović je primio loptu i prizemnim udarcem lijevom nogom s desetak metara pogodio suprotni kut za 3-0.

⚽️ Gol do Filip Krovinović

🛡 Grêmio 3 x 0 Internacional pic.twitter.com/cT9bvYZuZx — Visão Esportiva (@_visaoesportiva) September 4, 2026

Bio je to njegov prvijenac za brazilski klub u petom nastupu. Internacional je do kraja uspio tek ublažiti poraz golom Vitinha za konačnih 3-1. Veliki derbi pratilo je 55.695 gledatelja, čime je postavljen novi rekord posjećenosti stadiona Arena do Gremio.

Nakon prvijenca Krovinović je sabrao dojmove.

- Jako je teško opisati ovaj osjećaj. Najbolja stvar na svijetu je zabiti gol u Gre-Nalu i usrećiti ljude. Danas smo, hvala Bogu, svi presretni - rekao je.

Pobjedu je posvetio treneru Luisu Castru s kojim je već radio u Rio Aveu.

-Pobjeda i gol su za Luísa Castra. Ovdje sam zbog njega. Svi smo zajedno u ovome. Osjećam se kao kod kuće. Prijatelji, treneri, suigrači i liječnici pružaju mi veliku podršku. Jako sam sretan - poručio je.

Krovinović je u Grêmio stigao krajem srpnja nakon sporazumnog raskida ugovora s Hajdukom. Za brazilski klub dosad je odigrao pet utakmica, tri u prvenstvu i dvije u Kupu.