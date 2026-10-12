Kulenović je ušao u igru u 64. minuti umjesto Adamsa, a samo tri minute kasnije spretno je zatresao mrežu gostiju. Podsjetimo, u rujnu je u petom kolu zabio u remiju 1-1 protiv Bologne
BIVŠI DINAMOVAC
VIDEO Kulenović opet spašava Torino s klupe! I to u 3 minute
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Hrvatski napadač Sandro Kulenović zabio je gol u drugoj uzastopnoj utakmici za talijanskog prvoligaša Torino. Bivši napadač Dinama zatresao je mrežu za 2-1 svoje momčadi u šestom kolu Serie A protiv Udinesea.
Kulenović je ušao u igru u 64. minuti umjesto Adamsa, a samo tri minute kasnije spretno je zatresao mrežu gostiju. Podsjetimo, u rujnu je u petom kolu zabio u remiju 1-1 protiv Bologne, kada je također ušao s klupe. Njegov gol protiv Udinesea možete pogledati klikom OVDJE.
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