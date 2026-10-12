Obavijesti

Sport

Komentari 0
BIVŠI DINAMOVAC

VIDEO Kulenović opet spašava Torino s klupe! I to u 3 minute

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kulenović opet spašava Torino s klupe! I to u 3 minute
Foto: Arenasport/Screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kulenović je ušao u igru u 64. minuti umjesto Adamsa, a samo tri minute kasnije spretno je zatresao mrežu gostiju. Podsjetimo, u rujnu je u petom kolu zabio u remiju 1-1 protiv Bologne

Admiral

Hrvatski napadač Sandro Kulenović zabio je gol u drugoj uzastopnoj utakmici za talijanskog prvoligaša Torino. Bivši napadač Dinama zatresao je mrežu za 2-1 svoje momčadi u šestom kolu Serie A protiv Udinesea. 

Kulenović je ušao u igru u 64. minuti umjesto Adamsa, a samo tri minute kasnije spretno je zatresao mrežu gostiju. Podsjetimo, u rujnu je u petom kolu zabio u remiju 1-1 protiv Bologne, kada je također ušao s klupe. Njegov gol protiv Udinesea možete pogledati klikom OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mamila je poglede Rafi Nadalu. Evo kako hostesa izgleda danas
FOTO: 12 GODINA POSLIJE

Mamila je poglede Rafi Nadalu. Evo kako hostesa izgleda danas

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom 2024. u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
FOTO Kad manekenke ostave štikle i postanu zvijezde HNL-a
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Kad manekenke ostave štikle i postanu zvijezde HNL-a

Nogomet i moda često idu ruku pod ruku, a dokaz tome su i domaće bivše i sadašnje sportske djelatnice zadužene za odnose s javnošću
Češki gazda servirao je treneru bujnu voditeljicu. Pogledajte ga
FOTO: PROVOKATIVNA SABINA

Češki gazda servirao je treneru bujnu voditeljicu. Pogledajte ga

Trener češkog kluba jedva je ostao pribran pred voditeljicom u dekolteu, a viralni video i suludi marketing vlasnika zapalili su mreže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026