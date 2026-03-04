VIDEO Kup ludnica u Varaždinu: Gorica povela, Mamić odmah vratio, Trontelj 'skinuo paučinu'

Srijeda je rezervirana za nastavak Hrvatskoga kupa, a prvi su u akciju krenuli Varaždin i Gorica. Varaždin je do četvrtfinala Kupa stigao nakon što je izbacio Osijek, dok je Gorica plasman izborila uvjerljivom pobjedom nad Rudešom.

Utakmica dvaju prvoligaša počela je vatreno. Već u drugoj minuti momčad Marija Carevića stigla je do prednosti. Varaždin je osvojio loptu i krenuo u izgradnju napada preko golmana. Silić, koji je zamijenio Zeleniku u početnoj postavi, poslao je loptu prema Duvnjaku, koji se pokušao okrenuti. Veznjak nije očekivao da će Erceg već izaći u pritisak i oduzeti mu loptu. Erceg ju je odmah proslijedio do Epaillyja, koji je izdržao duel i poslao loptu iza leđa Silića za rano vodstvo u drugoj minuti susreta.

No vodstvo nije dugo trajalo. Već pet minuta poslije Luka Mamić vratio je stvari na početak. Canjuga je izveo korner s desne strane i ubacio na drugu stativu. Mamić je bio najviši u skoku i iz blizine pogodio za 1-1.

U 27. minuti Gorica je vratio prednost. Lijepo su na sredini terena kombinirali i loptu je povukao Trontelj koji se sjurio prema golu domaćina. Kako mu nitko nije izašao u blok Trontelj se s nekih 25 metara odlučio na udarca i fenomenalno pogodio u sam kut gola Silića koji se ispružio, no njegov udarac nije mogao obraniti.

