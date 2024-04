VIDEO Kustić: Razmišljamo i o stranom povjereniku za suđenje

POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Ovako se pije kava u Karlovcu: 'Ovo je fenomen... predmeti se sami pomiču...' KARLOVAC - Radovi u centru Karlovca provode se u sklopu projekta gradske tvrtke Vodovod i kanalizacija "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa", u vrijednosti 67 milijuna eura. Građani su se već bunili i žalili zbog oštećenja koja su nastala u samom centru tijekom radova, no nije im to jedini problem. Čini se, teško je i ono što Hrvati najviše vole, u miru popiti jutarnju kavicu. Kako to izgleda u jednom od karlovačkih kafića, pogledajte u videu.

