ŠOK ZA DOMAĆINA

VIDEO Lakat u glavu pa čuđenje. Pogledajte težak faul srpskog igrača, zaradio je suspenziju...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Beograd: 37. Europsko prvenstvo u vaterpolu, skupina C, Nizozemska - Srbija | Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/PIXSELL

U napetoj utakmici skupine C Srbija je pobijedila Španjolsku 12-11, ali je doživjela i hladan tuš. Njihov najbolji igrač, Dušan Mandić, zaradio je isključenje zbog udaranja laktom i suspendiran je na dvije utakmice

Srpska vaterpolska reprezentacija pobijedila je europskog i svjetskog prvaka, Španjolsku, 12-11 u drugom kolu skupine C na Europskom prvenstvu. Srbi su slavili preokretom, ali nakon pobjede došao je hladan tuš. Njihov najbolji igrač, Dušan Mandić, dobio je dvije utakmice supenzije zbog teškog faula u bazenu.

Mandić je bio u duelu s Alvarom Granadosom te ga je pogodio laktom u glavu. Suci su išli pregledavati snimku te su faul označili kao "brutality" pa je Mandić zaradio izravan crveni karton i isključenje, a Španjolska je dobila peterac. Na trbinama je zavladao šok i žestoko negodovanje te je Srbija strepila od kazne za svog igrača.

Neki su se pribojavali da bi mogao dobiti i pet utakmica kazne, što bi jako uzdrmalo šanse domaćina da dođu do medalje. Ipak, dan nakon utakmice stigla je presuda LEN-a koji je odlučio da će Mandić pauzirati dvije utakmice. Tako će propustiti zadnji susret skupine protiv Izraela, što ne bi trebao biti problem, ali će propustiti i prvu utakmicu drugog kruga, gde je će Srbiji protivnik biti trećeplasirana momčad skupine A, što je za sada Francuska.

OSTALO

