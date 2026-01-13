VIDEO Lakat u glavu pa čuđenje. Pogledajte težak faul srpskog igrača, zaradio je suspenziju...

Srpska vaterpolska reprezentacija pobijedila je europskog i svjetskog prvaka, Španjolsku, 12-11 u drugom kolu skupine C na Europskom prvenstvu. Srbi su slavili preokretom, ali nakon pobjede došao je hladan tuš. Njihov najbolji igrač, Dušan Mandić, dobio je dvije utakmice supenzije zbog teškog faula u bazenu.

Mandić je bio u duelu s Alvarom Granadosom te ga je pogodio laktom u glavu. Suci su išli pregledavati snimku te su faul označili kao "brutality" pa je Mandić zaradio izravan crveni karton i isključenje, a Španjolska je dobila peterac. Na trbinama je zavladao šok i žestoko negodovanje te je Srbija strepila od kazne za svog igrača.

Neki su se pribojavali da bi mogao dobiti i pet utakmica kazne, što bi jako uzdrmalo šanse domaćina da dođu do medalje. Ipak, dan nakon utakmice stigla je presuda LEN-a koji je odlučio da će Mandić pauzirati dvije utakmice. Tako će propustiti zadnji susret skupine protiv Izraela, što ne bi trebao biti problem, ali će propustiti i prvu utakmicu drugog kruga, gde je će Srbiji protivnik biti trećeplasirana momčad skupine A, što je za sada Francuska.