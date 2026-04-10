VIDEO Mbappe dobio laktom u glavu i krvav ostao ležati. Nije penal?! Evo što kažu stručnjaci

Real Madrid odigrao je 1-1 u 31. kolu La Lige protiv Girone i tako si dodatno zakomplicirao utrku za naslov. Barcelona bi pobjedom mogla pobjeći na devet bodova prednosti što bi bilo jako teško, a vjerojatno i nemoguće, stići do kraja sezone. Valverde je doveo Real u prednost, a Lemar izjednačio. Pred kraj utakmice sudac nije sudio penal za Real, a njegova odluka podigla je veliku prašinu.

Kylian Mbappé je u 88. minuti jurnuo prema kaznenom prostoru Girone, ušao unutra, a onda ga je gostujući igrač udario laktom u glavu. Francuz je pao, ali sudac Francisco Hernández Maeso rekao je da nema penala. Kontakt je vidljiv, a ovo je vrlo dvojbena odluka o kojoj će se još pričati. Mbappe je ostao dugo ležati na travi, a potekla mu je i krv.

Realu je ovo treća utakmica u nizu bez pobjede. U prošlom kolu španjolskog prvenstva izgubio je od Mallorce, zatim je na domaćem terenu izgubio od Bayerna u Ligi prvaka, a sada je stigao novi kiks. Nakon utakmice u španjolskoj Marci javio se stručnjak Alfonso Pérez Burrul i dao svoje mišljenje.

- Vidim ispruženu ruku, ali nema namjere udariti Mbappéa. Postoji tendencija među napadačima da kontakt prikažu ozbiljnijim nego što jest - rekao je.

S druge strane, na portalu Diario As javio se drugi sudac, Iturralde González, koji smatra da je to penal.

- To je akcija unutar kaznenog prostora, gdje Mbappé dribla, a branič, pokušavajući pratiti dribling, udara ga rukom u lice. Za mene je to penal, ali upute koje imaju u VAR sobi su da ne interveniraju u takvim situacijama - objasnio je.

Javio se i trener Arbeloa.

- Za mene je to penal i ovdje i na Mjesecu. Ne razumijem to, a ni itko drugi ne razumije. Kada VAR intervenira? Intervenira kada mu odgovara, a kada ne, onda ne intervenira. Već znate moje mišljenje. Činjenice to potvrđuju. To je jasan prekršaj. Dosudili su prekršaj Kylianu koji je bio manje ozbiljan od penala. Imali smo mnogo problema sa sucima. S ovim, na Mallorci. Uvijek ista priča - rekao je ljutiti trener Reala.