VIDEO LASK prvak nakon više od 60 godina! Slavio i Kačavenda

Nogometaši LASK-a iz Linza okrunili su se naslovom prvaka Austrije, prvi put nakon daleke 1965. godine. U posljednjem, 32. kolu austrijske lige, svladali su Austriju u Beču 3-0 i tako, baš kao i prije 61 godinu, osigurali dvostruku krunu. Povijesni uspjeh, kojim je prekinuta višegodišnja dominacija Salzburga i Sturma, slavi i hrvatski veznjak Lukas Kačavenda.

U glavni grad Austrije doputovalo je oko 2500 navijača LASK-a koji su došli svjedočiti povijesti. Iako im je i bod bio dovoljan za titulu ispred Sturma, atmosfera je bila napeta. Domaćini su pritisnuli, no LASK je strpljivo čekao svoju priliku. Ključni trenutak dogodio se u 38. minuti, kada je nakon ubacivanja iz auta Xavier Mbuyamba pospremio loptu u mrežu za vodstvo. Početkom drugog dijela stiglo je olakšanje kada je Samuel Adeniran u 49. minuti bio siguran s bijele točke. Priču je zaključio Melayro Bogarde u 76. minuti za konačnih 3-0 i početak velikog slavlja.

Velike zasluge za ovaj uspjeh idu treneru Dietmaru Kühbaueru, koji je ostvario nogometno čudo. Pedesetpetogodišnji stručnjak preuzeo je momčad prošlog listopada kada je LASK bio pretposljednji na ljestvici i odveo je do dvostruke krune. No, ključnu ulogu u slaganju šampionske momčadi imao je i hrvatski sportski direktor Dino Burić, čiji se potezi sada slave kao vizionarski. Trijumf je tim veći zna li se da je klub prije samo četrnaest godina zbog bankrota igrao u trećoj ligi.

​- Najradije bih ih sve posvojio, jer ovo je bilo sjajno - rekao je.

Svoj obol povijesnom naslovu dao je i Lukas Kačavenda. Hrvatski ofenzivni veznjak (23), koji je u LASK-u na posudbi iz zagrebačkog Dinama, u šampionskoj sezoni upisao je 18 nastupa, postigao jedan gol i zabilježio dvije asistencije. Iako nije bio standardni prvotimac, trener Kühbauer koristio ga je u rotaciji, a u odlučujućoj utakmici protiv bečke Austrije ušao je u igru u samoj završnici susreta.