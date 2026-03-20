ALŽIRAC SOUDANI

VIDEO Legenda Dinama zasjala kao džoker s klupe u Sloveniji: Pogledajte gol za spas Maribora

El Arbi Hilal Soudani je u igru ušao u 63. minuti susreta, a gol je zabio u sudačkoj nadoknadi, u 91. minuti. To mu je sedmi gol ove sezone

Nogometaši Maribora su u 27. kolu slovenske Prve Lige teškom mukom izvukli bod na gostovanju kod Aluminija.U napetoj utakmici, momčad koja se bori za naslov prvaka bila je na rubu iznenađujućeg poraza. Domaći sastav poveo je u 48. minuti pogotkom Aleksandra Zeljkovića, a onda je za izjednačenje i bod zabila legenda Dinama El Arbi Hilal Soudani (38).  Gol možete pogledati OVDJE.

Alžirac je u 91. minuti glavom zatresao mrežu, a u igru je ušao u 63. minuti. Soudani je tako postigao sedmi gol ove sezone. Nakon remija, Maribor se nalazi na drugom mjestu s 47 bodova, šest manje od vodećeg Celja. Treći je Koper s 45 bodova. 

Podsjetimo, Soudani je u Dinamu nastupao od 2013. do 2018. godine, najčešće kao krilni napadač. Alžirac je kao igrač Dinama zabio više od 80 golova u svim natjecanjima, postavši jedan od ključnih igrača kluba. S 'modrima' je osvojio  četiri naslova prvaka Hrvatske i tri Kupa.  

