VIDEO Legendarni Shaq O'Neal obrušio se na Jokića! 'Natjerao bih njegovu braću na tučnjavu'

Nikola Jokić odigrao je povijesnu utakmicu u porazu Denver Nuggetsa 140-139 nakon dva produžetka od Minnesote Timberwolvesa. Aktualni MVP zabio je najviše koševa u triple-doubleu u povijesti lige, čak 61 u 53 minute igre, a imao je i 10 skokova te isti broj asistencija.

To je samo jedna u nizu sjajnih utakmica srpskog košarkaša, za kojeg mnogi smatraju kako zaslužuje odnijeti četvrtu MVP nagradu. Međutim, ima i onih ljubomornih, a jedan od njih je i legendarni centar Shaquille O'Neal (53), četverostruki prvak i trostruki MVP finala.

- Slovenska piletina... Da, uništio bih Jokića - rekao je legendarni "diesel" tijekom emisije TNT televizije.

Foto: Jerome Miron

Smatra kako bi Jokića zatrpao koševima i kako ga Srbin ne bi mogao čuvati jedan na jedan.

- Moja statistika? Utrpao bih mu 40 koševa i stalno bi me morali čuvati s dvojicom. On bi vjerojatno stalno vrtio 'pick i pop' akciju kako bi me izvukao iz reketa u obrani. I još jedna stvar, natjerao bih njegovu braću na tučnjavu - poručio je O'Neal, a ostatak društva u studiju ostao je šokiran nakon te izjave.

"Ne, Shaq, ne želiš da ti tipovi krenu na tebe," upozoravali su O'Neala, koji je s osmijehom na licu poručio kako i on ima braću.