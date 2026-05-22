VIDEO Lens osvojio francuski Kup prvi puta u povijesti kluba

VIDEO Lens osvojio francuski Kup prvi puta u povijesti kluba
Nogometaši Lensa po prvi su puta u svojoj povijesti osvojili pehar pobjednika francuskog Kupa, u finalnom su ogledu u Parizu svladali Nicu s 3-1.

Lens je dosad tri puta igrao finale, posljednji put 1998. godine te je svaki put do ovog petka gubio. Nica je ostala na tri naslova, dok je isto toliko puta gubila finalne dvoboje.

Rekorder po broju trofeja francuskog Kupa i dalje je PSG koji ima 16 pehara, dok je deset puta slavljenik bio Marseille.

Lens je bolju igru naplatio s vodstvom 2-0 u prvom poluvremenu. Strijelci su bili Thauvin u 25. i Edouard u 42. minuti. Na odmor je Nica ipak otišla s jednim golom minusa jer je u trećoj minuti nadoknade Coulibaly smanjio na 1-2.

Neizvjesnost je trajala do 78. minute, a tada je Lens opet pobjegao na dva gola razlike i time osigurao trofej. Sima je bio strijelac za konačnih 3-1.

Lens je odličnu sezonu garnirao i drugim mjestom u Ligue 1 čime je osigurao nastup u Ligi prvaka. Nica je prvenstvo završila na 16. mjestu i tek joj slijede dvije najvažnije utakmice u sezoni. Nica će protiv St. Etiennea igrati za ostanak u elitnom razredu, a dvoboji su na programu 26. i 29. svibnja.

