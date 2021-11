Povratak u Europu najbolja je moguća odluka koju je Mario Hezonja (26) donio u svojoj karijeri. Konačno igra onako kako i mora igrati nekoć veliki talent i peti pick na NBA Draftu.

Hrvatski košarkaš od ove sezone igra za ruski Uniks Kazan, a u 11. kolu Eurolige demonstrirao je moć i kvalitetu u pobjedi protiv Albe Berlin (85-71). Hezonja je odigrao briljantan susret, utrpao 22 koša, uhvatio sedam skokova i podijelio pet asistencija. Letio je terenom, razigravao, grizao u obrani, nezadrživo trpao koš pored Nijemaca koji ga nisu mogli zaustaviti. A onda u drugoj četvrtini pokazao zašto su ga svojevremeno navijači Barcelone dizali u nebesa i prozvali najboljim 'slam dunkerom'.

Ruska momčad pomalo je dizelaški ušla u susret. Alba je nakon prve četvrtine vodila 26-13, no kako je utakmica odmicala, tako se topila njihova prednost. Tu je na scenu stupio hrvatski košarkaš. Tijekom jednog napada košarkaši Uniksa nisu imali ideju na postavljenu obranu, a loptu je potom uzeo Hezonja, zaletio se prema košu i silovito zakucao sa svojih 203 cm! Ne bi tu bilo ništa neobično da pored njega u skoku nije bio Christ Koumadje, najviši igrač Eurolige, košarkaš iz Čada visok 224 cm!

Niti on nije imao šanse protiv Hrvata. Kako bi se reklo, išao je Mario na brdo bez opreme, ali ona mu nije trebala. Zaderao se iz sveg glasa, iz sebe pustio svu frustraciju i ljutnju pa uz to i zaradio dodatno slobodno bacanje koje je zabio. Bilo je to zakucavanje za pamćenje o kojem će se još dugo pričati.

No, ništa neobično. Hezonja je još od najranijih dana pokazivao nevjerojatan odraz i atletsku moć. Sada je u to uvjerio i igrače Albe. Navijače je na noge podignuo i u 27. minuti kada je ukrao loptu, pretrčao cijeli teren i atraktivno zakucao za 57-52. Na krilima hrvatskog košarkaša, ruska momčad je na kraju stigla do uvjerljive pobjede u završnici.

Uniksu, koji vodi hrvatski trener Velimir Perasović, je ovo bila šesta pobjeda u 11. kolu te je skočio na osmo mjesto. Zapravo su tek krenuli, s ovako razigranim Hezonjom i sjajnim Lorenzom Brownom ciljaju na velike stvari.

A presretan može biti i hrvatski izbornik Veljko Mršić. Hrvatsku sljedeći četvrtak očekuje dvoboj protiv Slovenije u prvom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a ako se nešto u međuvremenu ne promijeni, Hezonja bi nas trebao predvoditi u Draženovu domu.

Obzirom na debakl u prošlim kvalifikacijama i izostanak NBA igrača, njegov dolazak bio bi ogromno pojačanje za nas. Pogotovo kada je ovako nezaustavljiv. U VTB ligi je na prosjeku od 18 koševa, šest skokova i dvije asistencije, a u Euroligi je nešto 'skromniji' s 12 koševa, pet skokova i jednom asistencijom u prosjeku.

Oživio je karijeru nakon neuspješne petogodišnje NBA epizode te pokazao da je s razlogom nosio titulu najveće nade naše košarke. Dobio je sada priliku biti nositelj u klubu koji je posljednjih godina u strahovitom uzletu te će ih se itekako nešto pitati i u Euroligi. U Uniksu je dobio veliku minutažu, veliku ulogu i kontinuitet. Sve ono što nije imao u NBA ligi. A lova je ionako gotovo ista. Ako ovako nastavi, nije nedostižan ni povratak u NBA ligu.