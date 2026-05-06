VIDEO Lider navijača Arsenala u Hrvatskoj: Ako ne napunimo bus za finale, dajem ostavku

Među onima koji su najglasnije slavili ulazak Arsenala u finale Lige prvaka pobjedom nad Atleticom 1-0 u uzvratu polufinala u Londonu svakako su članovi Kluba navijača Arsenala Hrvatska, udruge koja prvi put obilježava takav uspjeh jer postoji od 2007., godinu nakon što su "topnici" posljednji put bili u finalu. Pratiteljima službene stranice na Facebooku tako se obratio predsjednik kluba navijača koji je u emotivnom nastupu obećao kako će "topnici" imati podršku Hrvata u Budimpešti 30. svibnja, i to barem jedan autobus, ili će podnijeti ostavku već u četvrtak.

- Dobar dan svima. Jako dobar dan. Reći ću samo jedno. Dajem službenu ostavku na mjesto predsjednika Kluba navijača Arsenala Hrvatska ako za 30. svibnja ne skupimo barem jedan bus iz Zagreba. Ne pričamo o kartama, to za*ebite, gledamo na trgu u fan zoni. Nema karata, to zaboravite. Ali idemo pozdraviti naše dečke. Ako ne skupimo bus, od prekosutra više nisam predsjednik Kluba navijača Arsenala Hrvatska. Kad dođem k sebi, objavit ću prijavnicu i sve te administrativne pi*darije. Ako Bog da, idu i dva busa, sve ćemo riješiti. Idemooo - rekao je čelni čovjek navijačke udruge Arsenala koju je službeno priznao i londonski klub i preko koje članovi imaju pravo kupnje ulaznica za domaće utakmice.

- Dvadeset godina, ja sam 2006. imao 12 godina, čekalo se dugo. Tko čeka, taj i dočeka. Ljudi, uživajte večeras, pijte, boli vas ona stvar što je sutra radni dan, sve ćemo riješiti. Idemo - zaključio je predstavnik Arsenalovih navijača u Lijepoj Našoj.

"20 godina… 20 godina, prije svega, mrzitelji, a nakon toga, i oni, najdublji sljedbenici… ALI NIJE VAŽNO. Nije važno jer svi želimo ovo. Nakon 20 godina, Arsenal kockoglavog Kena, Mikela Artete, igrati će finale Lige prvaka. A vi od toga, vašim slobodnim umom, komentirajte i napravite što hoćete. ARSENAL FC! Samo zapamtite: tek danas sanjamo ono što nam je rečeno da smo trebali sanjati 2005. godine", poručili su iz udruge nakon utakmice.