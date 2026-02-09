VIDEO Liječnik analizirao težak pad Vonn i podijelio javnost: Je li ona samo opsjednuta slavom?

Dramatičan nastup skijaške legende Lindsey Vonn (41) na nedjeljnom spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo postao je tema ne samo zbog sportskog aspekta, već i zbog medicinske pozadine koja ledi krv u žilama. Liječnik Nav Singh Badesha, poznatiji na društvenim mrežama kao @medspired kojeg na Instagramu prati 190.000 ljudi, objavio je detaljnu analizu njenog nastupa koji je završio prijelomom potkoljenice i prijevozom helikopterom, pokrenuvši raspravu o granicama ljudske izdržljivosti.

U svojoj objavi dr. Badesha, liječnik specijaliziran za obiteljsku medicinu i gerijatriju koji se posljednjih godina profilirao kao vodeći stručnjak za sportske ozljede, secirao je nastup Vonn, koja se na spustu natjecala s potpunom rupturom prednjeg križnog ligamenta (ACL) lijevog koljena. Koristeći usporene snimke i anatomske dijagrame približio je kompleksnost i opasnost takvog pothvata.

Objasnio je kako zdravi ACL funkcionira kao "sigurnosni pojas" u koljenu, sprječavajući da potkoljenica klizi prema naprijed. Bez njega, stabilnost ovisi isključivo o snazi okolnih mišića. Analiza pokazuje kako je Vonn svjesno prebacivala težinu na zdravu, desnu nogu kako bi kompenzirala nestabilnost, što je tehnika koju je očito uvježbavala. Međutim, pod ogromnim silama koje se javljaju u spustu, takva kompenzacija ima granice. Dr. Badesha, koji je postao poznat po analizama ozljeda zvijezda NFL-a, istaknuo je kako je njezin potez odraz nevjerojatne mentalne snage, koju je u objavi povezao s "Mamba mentalitetom", odajući počast Kobeu Bryantu i njegovoj filozofiji.

Hrabrost ili opsesija? Publika podijeljena

Dok su mnogi pratitelji izrazili divljenje prema Vonninoj hrabrosti, nazivajući je "legendom" i "inspiracijom za sve nas", drugi su postavili ozbiljna pitanja o opravdanosti takvog rizika. Ipak, njen bivši kolega i dvostruki olimpijski pobjednik Ted Ligety (41) dao je drugačiji pogled na pad:

"Do nesreće je došlo tako što joj se ruka zakačila za vrata dok je poletjela, što ju je zavrtjelo. Potpuno nepovezano s njezinim koljenom. Pokušajte voziti motocikl brzinom od 100 km/h, a zatim ispružite ruku da udarite u znak... to će vas skinuti s motora i zavrtjeti. To se dogodilo."

Jedan od komentara koji je privukao najviše pažnje sažeo je dilemu s kojom su se mnogi suočili.

"Poanta ovdje, po mom skromnom mišljenju, nije kako se to dogodilo. Pitanje je je li se to moglo spriječiti. 41 godina, proteza u desnom koljenu, nedavno ozlijeđeno lijevo koljeno (ACL). Je li bila spremna za natjecanje? Je li ovo zaista ono što sport treba biti ili je to samo opsesija uspjehom, slavom, novcem?" napisao je jedan korisnik, dok su drugi dodali kako "nije bilo nužno da ponovno izlazi na stazu".

Foto: Infografika/24sata