VIDEO Lindsey se vratila kući! 'Noga mi je i dalje u komadima'

Lindsey Vonn (41) podijelila je s pratiteljima na Instagramu emotivan video koji prikazuje njezin težak put od talijanske bolnice do povratka u Sjedinjene Američke Države. Legendarna Amerikanka se oporavlja od stravične ozljede koju je zadobila na Zimskim olimpijskim igrama u Milano-Cortini, a koja je na dramatičan način zaključila njezin nevjerojatan povratak sportu.

U dirljivoj objavi, Vonn je sažela svoje iscrpljujuće putovanje kući, koje je uključivalo višestruke transfere i stalnu medicinsku skrb. Video prikazuje scene iz bolnice u Italiji gdje je okružena liječnicima, ukrcavanje u vozilo hitne pomoći, a zatim i u privatni zrakoplov kojim je prebačena preko Atlantika.

Posebno su potresni kadrovi njezine noge, učvršćene vanjskim fiksatorom, koji svjedoče o težini ozljede. Unatoč svemu, na kraju videa Vonn leži u bolničkom krevetu u SAD-u s osmijehom na licu, dižući ruke u znak pobjede.

"Moja noga je još uvijek u komadima… ali konačno sam kod kuće. Jedinica intenzivne njege, hitna pomoć, avion, hitna pomoć, američka bolnica. Zahvalna sam svom medicinskom osoblju koje mi je pomoglo da se vratim kući i ozbiljno se veselim sljedećoj operaciji kada će mi izvaditi vanjski fiksator iz noge kako bih se mogla više kretati," rekla je i dodala...

"Moja ozljeda je puno teža od običnog prijeloma noge. Još uvijek pokušavam shvatiti što to znači i kakav je put preda mnom… ali dat ću vam više detalja u nadolazećim danima," zaključila je.