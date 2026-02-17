Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKON STRAVIČNOG PADA

VIDEO Lindsey se vratila kući! 'Noga mi je i dalje u komadima'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Lindsey se vratila kući! 'Noga mi je i dalje u komadima'
Foto: Instagram

U dirljivoj objavi, Vonn je sažela svoje iscrpljujuće putovanje kući, koje je uključivalo višestruke transfere i stalnu medicinsku skrb u talijanskoj bolnici

Admiral

Lindsey Vonn (41) podijelila je s pratiteljima na Instagramu emotivan video koji prikazuje njezin težak put od talijanske bolnice do povratka u Sjedinjene Američke Države. Legendarna Amerikanka se oporavlja od stravične ozljede koju je zadobila na Zimskim olimpijskim igrama u Milano-Cortini, a koja je na dramatičan način zaključila njezin nevjerojatan povratak sportu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Alpine Skiing - Women's Downhill Alpine Skiing - Women's Downhill
4
Foto: Reuters

U dirljivoj objavi, Vonn je sažela svoje iscrpljujuće putovanje kući, koje je uključivalo višestruke transfere i stalnu medicinsku skrb. Video prikazuje scene iz bolnice u Italiji gdje je okružena liječnicima, ukrcavanje u vozilo hitne pomoći, a zatim i u privatni zrakoplov kojim je prebačena preko Atlantika.

Posebno su potresni kadrovi njezine noge, učvršćene vanjskim fiksatorom, koji svjedoče o težini ozljede. Unatoč svemu, na kraju videa Vonn leži u bolničkom krevetu u SAD-u s osmijehom na licu, dižući ruke u znak pobjede.

"Moja noga je još uvijek u komadima… ali konačno sam kod kuće. Jedinica intenzivne njege, hitna pomoć, avion, hitna pomoć, američka bolnica. Zahvalna sam svom medicinskom osoblju koje mi je pomoglo da se vratim kući i ozbiljno se veselim sljedećoj operaciji kada će mi izvaditi vanjski fiksator iz noge kako bih se mogla više kretati," rekla je i dodala...

"Moja ozljeda je puno teža od običnog prijeloma noge. Još uvijek pokušavam shvatiti što to znači i kakav je put preda mnom… ali dat ću vam više detalja u nadolazećim danima," zaključila je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Zadnji dan HNL mercata: Leon Belcar u Lokomotivi, a Alen Grgić vratio se u Koprivnicu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Zadnji dan HNL mercata: Leon Belcar u Lokomotivi, a Alen Grgić vratio se u Koprivnicu

Posljednji su sati zimskog prijelaznog roka u HNL-u koji se zatvara u utorak u ponoć
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Tko je Katarina Kitarović? Kolindina kći nekad je osvajala medalje, evo čime se sad bavi
KLIZAČKA ŠAMPIONKA

FOTO Tko je Katarina Kitarović? Kolindina kći nekad je osvajala medalje, evo čime se sad bavi

Katarina Kitarović: od prvakinje u klizanju do znanstvenice na Harvardu i Londonskom institutu! Njena nevjerojatna putanja fascinira sve, a obitelj je ponosna na njene uspjehe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026