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PROMAŠIO PENAL

VIDEO Lionelu Messiju se ovo nije dogodilo dugih 12 godina

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Lionelu Messiju se ovo nije dogodilo dugih 12 godina
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Foto: Alan Poizner
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Luis Suarez izborio je udarac s bijele točke, a Messi je preuzeo odgovornost, pucao u donji lijevi kut mreže, ali pročitao ga je golman Brian Schwake

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Legendarni Lionel Messi imao je nastup za zaborav u dresu Inter Miamija. Njegova momčad poražena je na gostovanju kod Nashvillea s 4-1. Argentinac je promašio penal u 23. minuti susreta. 

Nashville je poveo u 17. minuti pogotkom Andyja Najara, a Miami je samo nekoliko minuta kasnije dobio idealnu priliku za izjednačenje. Luis Suarez izborio je udarac s bijele točke, a Messi je preuzeo odgovornost, pucao u donji lijevi kut mreže, ali pročitao ga je golman Brian Schwake. Sergio Reguilón zabio je gol nakon odbijanca, ali VAR ga je poništio zbog preranog ulaska u šesnaesterac. 

Messi je tako nastavio negativan niz promašenih penala, na Svjetskom prvenstvu koje je završilo prije otprilike mjesec dana, promašio je čak dva penala. Bilo je to u utakmicama protiv Austrije i Egipta, a Argentincu se ovo nije dogodilo već dugi niz godina. 

Prema ESPN Researchu, posljednji put dogodilo mu se da nije realizirao tri uzastopna kaznena udarca još 2014. godine. 

Međutim, ipak je 'ispravio' grešku kada je asistirao za jedini gol Miamija koji je zabio Segovia u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Također, Messiju je ovo bila prva utakmica otkako mu je umro otac. 

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