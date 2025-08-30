VIDEO Lisica zabio prvijenac za Dinamo! Pogledajte golčinu

Vodeći Dinamo je u 5. kolu HNL-a stigao na gostovanje Varaždinu i poveo već u 23. minuti.

'Modri' su nastavili odličnu formu kada je Aleksa Latković kobno pogriješio u svojoj polovici pa u šansu gurnuo Matea Lisicu. Ovoljetno pojačanje Dinama nije dvojilo ni sekunde i Lisica je opalio s više od 20 metara krasno pogodivši po tlu u donji desni kut Zelenikina gola.

Bio je to prvijenac 22-godišnjeg krilnog napadača u modrom dresu.