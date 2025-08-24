Obavijesti

BURNA REAKCIJA

VIDEO Nije dvojio ni sekunde: Livaja proslavom poslao jasnu poruku, evo što je htio poručiti!

Piše Boris Trifunović,
Potez trenera Hajduka u trećem kolu HNL-a izazvao je dosta polemika i buru u javnosti koja je smatrala da je Urugvajac Livaju poslao na hlađenje

Marko Livaja (31) je u derbiju protiv Osijeka zabio prvi gol ove sezone. I to u prvom nastupu od samog početka jer je zbog suspenzije propustio prva dva kola da bi ga u trećem trener Gonzalo Garcia ostavio na klupi.

Upravo taj potez izazvao je dosta polemika i buru u javnosti jer su iscurile informacije da je Garcia poslao Livaju na hlađenje zbog toga što kapetan Hajduka, prema navodima, nije bio zadovoljan taktikom Urugvajca.

Ipak, Livaja je svoju šansu dobio u Osijeku na derbiju i iskoristio ju već nakon 11 minuta. Krasno se snašao na asistenciju Bambe pa u padu zabio lijep gol.

Uslijedila je burna i žestoka proslava, koja je završila - Garciji u naručju. Drugim riječima, Livaja je odmah pohitao do klupe u zagrljaj suigračima i treneru te na taj način poslao poruku oko svega što se događalo prošli tjedan pa indirektno poručio da vjeruje urugvajskom stručnjaku.

