VIDEO Livaja prvi put počeo od starta i odmah zabio, a onda je asistirao Šegi. Pogledajte šou

Hajduk je u 4. kolu HNL-a stigao na teško gostovanje Osijeku na Opus Arenu u nadi da će zadržati priključak za vodećim Dinamom, koji je slavio u sve četiri utakmice do sada uz gol razliku 10-0.

Derbi je odlično krenuo za Splićane jer je povratnik u prvi sastav Marko Livaja zabio već u 11. minuti. Livaja je odrađivao suspenziju od prošle sezone prva dva kola pa ga je Gonzalo Garcia u trećem ostavio na klupi. Tek u četvrtom se vratio u početni sastav i odmah pokazao koliko znači momčadi Hajduka.

Osijek je ostavio dosta prostora u sredini, a Bamba poslao loptu u for za Livaju koji se odlično snašao. Ovakve golove zabijaju klase jer je Livaja osjetio da neće imati puno prostora za manevar nakon prvog dodira pa je uklizao u stilu Pippa Inzaghija i na taj način prvi stigao do lopte zabivši prvijenac ove sezone.

A u drugom poluvremenu Livaja je stigao i do prve asistencije ove sezone. Ubacio je u sredinu nakon brze kontre Hajduka pa pronašao Michelea Šegu koji se fantastično snašao i glavom lijepo udvostručio prednost Splićana.