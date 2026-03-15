VIDEO Livaja zabio 100. gol za Hajduk, a Rebić pogodio za 2-0

Marko Livaja doveo je Splićane na Poljudu u vodstvo nakon asistencije Ante Rebića. Sve je započeo Filip Krovinović sjajnim dodavanjem petom za Rebića, a krilni napadač Hajduka sjajno je proigrao Livaju pored nemoćnog Posavca. Hajduk je sjajno otvorio susret i kreirao puno prilika, a sve je kulminiralo 100. pogotkom Livaje u dresu Hajduka u 23. minuti utakmice. Gol pogledajte OVDJE.

Načeta Lokomotiva je u šoku od prvog gola loše nastavila susret i deset minuta nakon primila novi gol. Drugi pogodak zabio je Ante Rebić na asistenciju Marka Livaje. Dvojac je obrnuo uloge u odnosu na prvi pogodak; na desnoj strani je probio kapetan Hajduka i odigrao Rebića koji je u klizećem položaju pospremio loptu u mrežu. Drugi gol pogledajte OVDJE.

Splićani dominiraju posjedom i prilikama. Lokomotiva je imala vratnicu Stojakovića u 32. minuti, ali osim te prilike nisu prijetili Silićevom golu. Nižu prilike domaćini i treći gol 'visi u zraku', ali s prednosti od dva gola na predah odlazi Hajduk.