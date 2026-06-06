VIDEO Livaja zaigrao na turniru u malom nogometu. Što će na sve to reći Gonzalo Garcia?

Igrači Hajduka su na odmoru od turbulentne sezone, a početak priprema zakazan je za 15. lipanj. Momčad će tjedan dana trenirati na Poljudu, a onda ide na Bled u Sloveniju. Tamo će odraditi glavninu priprema, a onda će završna faza prije kvalifikacija za Europsku ligu opet biti u Splitu. Marko Livaja je za vrijeme odmora odigrao memorijalni malonogometni turnir 'Krešimir Lozina' na Visokoj, piše Dalmatinski protal.

Livaja je igrao a momčad Restoran Duje, a u četvrtfinalu svladali su Real Madrid 3-0. Za njegovu momčad još su igrali Tonio Teklić, Josip Elez te futsalski majstor Josip Božinović.

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Foto: Dalmatinski portal

Kapetanu Hajduka nije ovo prvi put da igra malonogometne turnire na slobodnim danima te je u proteklih par godina nekoliko puta zaigrao na terenima van Poljuda. Nije baš praksa da profesionalni nogometaši igraju turnire kako ne bi došlo do ozljeda, ali Hajduk još ni jednom nije kaznio Livaju.

Glavno je pitanje što će na to reći Gonzalo Garcia. Najbolji igrač Hajduka i trener Garcia nisu u najboljim odnosima. Početak drame počeo je kada je Hajduk izgubio 5-0 od Rijeke, a Garcia je nakon utakmice rekao kako je Livaja odbio ući u igru zbog navodnih bolova u trbuhu. Zbog toga je u Hajduku održan sastanak kako bi se situacija smirila.

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Nemam stvarno nikakvih problema s njim. On ima neki svoj stil nogometa koji vidi, ja mislim drugačije. Nije neka svađa ili nešto, dobar je odnos. Jednostavno vidi drugačije nogomet nego ja i vidi neke drugačije tipove igrača nego što sam ja - rekao je jedom prilikom Livaja, a Garcia je na to rekao:

- Očekujem od igrača kad su na terenu da rade neke stvari, a ja donosim odluke tko će igrati po tome kako se ponašanju na treningu, što rade na terenu i kako se odnose prema suigračima. Ja želim igrati kako sam igrao s Istrom, te kako smo igrali ovdje puno puta. Ofenzivno, želimo pritiskati i biti bolji. To je kako ja želim igrati. Mislim da smo to pokazali od početka. Ne pitam igrače individualno što oni žele.