VIDEO Hrvatska - Engleska 0-7. Ovako su 'vatreni' pretrpjeli novi najteži poraz u povijesti

Grozno je Hrvatska odigrala prvo poluvrijeme protiv Engleske na Rujevici. I opet rano primljeni gol, ali i problemi koji su se nastavili do samog kraja. Anthony Gordon imao je dvije sjajne prilike u prvih 10 minuta, prvo je u trećoj prošao po lijevoj strani, a njegov udarac odbio je Dominik Livaković. Pet minuta poslije nije bilo spasa za "vatrene".

Foto: Paul Childs

Nakon lošeg dodavanja Joška Gvardiola i izgubljene lopte na 40-ak metara Jude Bellingham poslužio je Harryja Kanea u šesnaestercu, a to najčešće znači samo jedno: gol. Tako je bilo i ovaj put.

Pospremio je to najbolji engleski nogometaš, što mu je već treći u trećem nastupu u Ligi nacija, i 88. za Englesku u 124. nastupu. Još mu jedan nedostaje da se izjednači s rekorderom Peterom Shiltonom, a za nešto više od mjesec dana trebao bi ga i prestići.

Gol Harryja Kanea Hrvatskoj pogledajte OVDJE.

Samo minutu nakon primljenog gola opet katastrofalna reakcija hrvatske obrane i bijeg Gordona, ovaj put u još čišćoj situaciji nego na startu, ali je Livaković opet bio spreman.

Nije tu bio kraj mukama u otvaranju utakmice, Hrvatska se nije u prvih 20-ak minuta opasnije približiti šesnaestercu ispred Jordana Pickforda, a u 21. minuti je opet primila. Nakon centaršuta s desne strane prema Gordonu on je prodao dribling Luki Vuškoviću i dao pred gol gdje je Bellingham postavio 2-0.

Bellinghamov gol Hrvatskoj pogledajte OVDJE.

Gordon je radio pravi dar-mar u obrani Hrvatske, već u 25. minuti opet je pobjegao hrvatskim stoperima i nakon centrašuta s desne strane ostao sam na petercu, ali čudesno je klupskom suigraču iz Barcelone ponovno obranio Livaković.

Livakovićeve tri obrane na udarce Gordona pogledajte OVDJE.

Dočekao je igrač Barcelone ipak treći gol za reprezentaciju u prvom dijelu, nakon centaršuta Jarella Quansaha glavom je poentirao Gordon u 39. minuti za nestvarnih 0-3.

Gordonov gol Hrvatskoj pogledajte OVDJE.

I to kao da je bio trenutak koji je malo prodrmao Hrvatsku, Mateo Kovačić je u 41. minuti ukrao loptu nakon gol-auta Engleza i napravio sjajno sve do završnog udarca, imao pred sobom prazan gol, ali ga je uspio promašiti.

Nestvarni Kovačićev promašaj pogledajte OVDJE.

Umjesto 1-3, četiri minute poslije nova kazna i 0-4. I opet gol kao na malom nogometu, Bellingham je poslužio samog Bukaya Saku pred golom koji to nije mogao promašiti.

Ni početak nastavka nije ponudio bolju sliku, Kane je u 53. minuti sam na drugoj stativi na ubacivanje Elliota Andersona pospremio loptu za nestvarnih 5-0.

Kaneov drugi gol pogledajte OVDJE.

Bukayo Saka iskoristio je poklon-večer hrvatskih braniča, Josip Stanišić mu je predao loptu u 68., on odigrao dupli pas s Kaneom za 6-0. I dok su se neki hvatali za slamku kako nikad nismo primili sedam golova na utakmici, i to se promijenilo do kraja jer je Morgan Rogers u 87. izbjegao zaleđe i zabio taj sedmi čavao u lijes Hrvatske.

Sedmi gol Engleske pogledajte OVDJE.