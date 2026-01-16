Obavijesti

VIDEO Livaković s klupe ispratio pobjedu Girone kod Espanyola!

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Girona je s 24 boda privremeno došla na deveto mjesto, a Espanyol je s 34 boda na petoj poziciji. Vodeća Barcelona ima 49 bodova, četiri više od Real Madrida

Nogometaši Girone su sjajno ušli u novu kalendarsku godinu ostvarivši tri pobjede u španjolskoj La Ligi u kojoj su u petak slavili 2-0 na gostovanju kod Espanyola.

Za razliku od gostujuće momčadi, Espanyol je u 2026. osvojio tek jedan bod u tri nastupa.

Pobjedu Gironi u Barceloni donio je Ukrajinac Vladislav Vanat koji je oba pogotka postigao iz kaznenih udaraca. Prvi put je bio precizan u trećoj minuti dodatka u prvom poluvremenu, a drugi opet u trećoj minuti dodatka, ali pri kraju utakmice.

Girona je s 24 boda privremeno došla na deveto mjesto, a Espanyol je s 34 boda na petoj poziciji. Vodeća Barcelona ima 49 bodova, četiri više od Real Madrida.

