VIDEO Liverpool deklasirao Newcastle u golijadi na Anfieldu

Aktualni engleski nogometni prvak Liverpool je u susretu 24. kola kao domaćin svladao Newcastle United sa 4-1.
Gosti su poveli preko Gordona (36), ali Ekitike (41, 43) je vrlo brzo s dva pogotka kreirao preokret pred sam odlazak na odmor da bi Wirtz (67) i Konate (90+3) u nastavku postavili konačni rezultat.
Peti Liverpool sada ima 39 bodova, jedan manje od četvrtog Chelseaja, a jedan vie uz utakmicu više od šestog Manchester Uniteda, dok je Newcastle 10. sa 33 boda.
Vodi Arsenal sa 53 boda, sedam više uz utakmicu više od drugog Manchester Cityja i treće Aston Ville.
