VIDEO Liverpool dobio Everton u derbiju golom u 100. minuti!

Piše HINA, Petar Božičević,
Bio je to prvi "Merseyside" derbi na novom stadionu nakon što je Everton napustio Goodison Park. Ukupno gledano bio je to 248. okršaj liverpoolskih klubova, pri čemu 102. pobjeda Liverpoola

U jednom od najvećih nogometnih gradskih derbija na svijetu Liverpool je na gostovanju na Hill Dickinson stadionu pobijedio Everton sa 2-1, a gol odluke zabio je Virgil van Dijk u 10. minuti nadoknade.

Bio je to prvi "Merseyside" derbi na novom stadionu nakon što je Everton napustio Goodison Park. Ukupno gledano bio je to 248. okršaj liverpoolskih klubova, pri čemu 102. pobjeda Liverpoola, Everton je slavio 68 puta, a 78 susreta je završilo bez pobjednika.

Spomenimo i kako je Everton pobijedio u samo jednoj od posljednjih 15 domaćih utakmica Premier lige protiv Liverpoola.

Gosti su poveli u 29. minuti golom Mohameda Salaha. Bio je to njegov deseti gol u 15. i posljednjem "Merseyside" derbiju jer na kraju sezone napušta Redse. Rekorder je i dalje legendarni napadač "Redsa" Ian Rush koji je postigao 25 golova u gradskim derbijima, dok je Dixie Dean najefikasniji kod Evertona sa 19 golova.

Izjednačio je Beto u 54. minuti. Kada se več činilo kako će susret završiti bez pobjednika, van Dijk je duboko u sudačkoj nadoknadio pogodio za pobjedu gostiju. Iz kornera je ubacio Dominik Szoboszlai, a nizozemski stoper zabio glavom. Golove pogledajte OVDJE

Everton je 10. u Premier ligi s 47 bodova, dok je Liverpool peti sa 55 bodova. 

