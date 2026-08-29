Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVI REMI

VIDEO Liverpool opet samo do boda, izvukao se protiv Foresta

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Liverpool opet samo do boda, izvukao se protiv Foresta
Foto: Scott Heppell/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Drama na Anfieldu: Liverpool dvaput stizao Forest, ali opet prosuo bodove i ostao na novom remiju 2-2

Admiral

U susretu drugog kola engleskog nogometnog prvenstva Liverpool i Nottngham Forest su na Anfieldu odigrali 2-2. Gosti su dva puta vodili, no Liverpool je oba puta uspio izjednačiti.

Forest je poveo u 24. minuti golom Dana Ndoyje, a osam minuta kasnije Florian Wirtz je zatresao mrežu gostiju. Međutim, pogodak je poništen jer je VAR pokazao kako je asistent Jeremie Frimpong bio u zaleđu.

Premier League - Liverpool v Nottingham Forest
Foto: Scott Heppell/REUTERS

"Redsi" su u 60. minuti uspjeli izjednačiti golom Alexandera Isaka, no deset minuta kasnije dogodila se nova promjena rezultata. Alisson je oborio Liama Delapa, a Morgan Gibbs-White je bio siguran s bijele točke. Konačnih 2-2 postavio je Victor Munoz u 82. minuti.

Golove pogledajte OVDJE.

Liverpoolu, kojeg je preuzeo Andoni Iraola, ovo je drugi remi ove sezone, nakon što je u prvom kolu odigrao 2-2 i protiv Newcastle Uniteda. Za Forest je ovo prvi bod u novoj sezoni.

Nešto kasnije sastaju se Bournemouth - Everton, Coventry City - Hull City, te Tottenham - Newcastle United, u nedjelju će igrati Chelsea - Brighton & Hove Albion, Leeds United - Brentford, Sunderland - Fulham, te Manchester United - Ipswich ​Town, a u ponedjeljak Aston Villa i Arsenal. U petak je Manchester City na gostovaju pobijedio Crystal Palace sa 4-1.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Barcola je na korak od Liverpoola, Morata je napravio neočekivan transfer
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Barcola je na korak od Liverpoola, Morata je napravio neočekivan transfer

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Talijanska voditeljica obožava seks. Pogledajte kako izgleda
FOTO: MELISSA SATTA

Talijanska voditeljica obožava seks. Pogledajte kako izgleda

Veza između Kevina Princea Boatenga i Melisse Satte bila je jedna od najpraćenijih u svijetu sporta. Više puta su prekidali i mirili se, a rastali su se u prosincu 2020. Sada je pronašla novu ljubav i opet zapalila mreže
Raspored HNL-a i Europe. Stigle nove satnice za prvenstvo i Kup
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Stigle nove satnice za prvenstvo i Kup

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026