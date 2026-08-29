VIDEO Liverpool opet samo do boda, izvukao se protiv Foresta

U susretu drugog kola engleskog nogometnog prvenstva Liverpool i Nottngham Forest su na Anfieldu odigrali 2-2. Gosti su dva puta vodili, no Liverpool je oba puta uspio izjednačiti.

Forest je poveo u 24. minuti golom Dana Ndoyje, a osam minuta kasnije Florian Wirtz je zatresao mrežu gostiju. Međutim, pogodak je poništen jer je VAR pokazao kako je asistent Jeremie Frimpong bio u zaleđu.

Foto: Scott Heppell/REUTERS

"Redsi" su u 60. minuti uspjeli izjednačiti golom Alexandera Isaka, no deset minuta kasnije dogodila se nova promjena rezultata. Alisson je oborio Liama Delapa, a Morgan Gibbs-White je bio siguran s bijele točke. Konačnih 2-2 postavio je Victor Munoz u 82. minuti.

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Liverpoolu, kojeg je preuzeo Andoni Iraola, ovo je drugi remi ove sezone, nakon što je u prvom kolu odigrao 2-2 i protiv Newcastle Uniteda. Za Forest je ovo prvi bod u novoj sezoni.

Nešto kasnije sastaju se Bournemouth - Everton, Coventry City - Hull City, te Tottenham - Newcastle United, u nedjelju će igrati Chelsea - Brighton & Hove Albion, Leeds United - Brentford, Sunderland - Fulham, te Manchester United - Ipswich ​Town, a u ponedjeljak Aston Villa i Arsenal. U petak je Manchester City na gostovaju pobijedio Crystal Palace sa 4-1.