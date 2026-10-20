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ŠOU U LIGI PRVAKA

VIDEO Liverpool u spektaklu preokrenuo Villarreal, Perišić i PSV slavili, Napoli srušio Bodo

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Liverpool u spektaklu preokrenuo Villarreal, Perišić i PSV slavili, Napoli srušio Bodo
Foto: Phil Noble
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Liverpool preokretom slomio Villarreal 4-3, Napoli jedva do pobjede nad Bodeom, a Roma i PSV upisali važne trijumfe

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Liverpool je došao do nove, treće pobjede, nakon 4-3 domaćeg slavlja protiv Villarreala. Nakon samo pola sata Villarreal je dva puta iskoristio pogreške u domaćoj obrani te je prvo Mikautadze poentirao za 1-0 u četvrtoj minuti, dok je Cardona u 29. pogodio za 2-0.

Liverpool se do kraja poluvremena vratio u igru te je izjednačio na 2-2. Strijelci su bili Mac Allister u 36. te Araujo u drugoj minuti nadoknade. U nastavku utakmice je dominirao Liverpool te je bolju igru naplatio preokretom u 66. minuti kada je drugi pogodak večeri zabio Argentinac Mac Allister, dok je Wirtz u 68. bio strijelac za 4-2. U finišu je Oluwaseyi iz blizine bio strijelac trećeg pogotka Villarreala koji unatoč tome nije izbjegao poraz.

SAŽETAK LIVERPOLL -VILLARREAL

Stuttgart i madridski Atletico su remizirali 1-1. U 36. minuti je njemački sastav poveo golom Lewelinga, dok su gosti izjednačili odmah na startu nastavka kada je Alvarez naciljao domaću mrežu. Gosti iz Madrida su u 64. minuti ostali s igračem manje nakon isključenja Hjulmanda, ali su jedan bod zadržali na ovom gostovanju. Stuttgart ima dvije pobjede i remi, a Atletico po pobjedu, remi i poraz.

SAŽETAK STUTTGART - ATLETICO

Roma je lakoćom ostvarila prvu ovosezonsku pobjedu u Ligi prvaka. Na svom je Olimpicu svladala Slovan iz Bratislave s 4-0. U prvom poluvremenu Rimljani su stekli dva gola prednosti nakon golova Hermosa u 21. i Moline u 39. minuti. Talijanski sastav nije stao niti u drugom poluvremenu pa je Pisilli u 52. povećao na 3-0, dok je Malen samo četiri minute kasnije pogodio s bijele točke za 4-0.

SAŽETAK ROMA - SLOVAN

Nakon dva poraza prvu je pobjedu ostvario i Napoli premda se na svom stadionu silno mučio da slomi norveški Bodo. Dva puta su se Norvežani vraćali iz minusa, ali Napoli je slavio s 4-3. Niz pogodaka započeo je Politano koji je sjajno pogodio mrežu suparnika u prvoj minuti. Bodo je izjednačio golom Haugea u 27., dok je u 41. minuti McTominay bio strijelac za 2-1.

Imao je Bodo snage za novo izjednačenje te je Helmersen u 62. minuti pogodio za 2-2. Napolijev junak te večeri, kao i puno puta ranije, bio je Škot McTominay koji se u 75. ubacio ispred svog čuvara i pogodio za 3-2. Na samom kraju susreta prvo je Bjortuft postigao autogol za 4-2 Napolija u 88. minuti, dok je Fet u 94. bio strijelac posljednjeg gola za konačnih 4-3.

SAŽETAK NAPOLI - BODO/GLIMT

PSV je uzeo sva tri boda na Dragao stadionu gdje je pobijedio Porto 1-0. Gol vrijedan tri boda postigao je Til u 57. minuti, a hrvatski reprezentativac Ivan Perišić u pobjedničkom je sastavu igrao do 88. minute. PSV ima četiri boda, pobjedu, remi i poraz.

SAŽETAK PORTO - PSV

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