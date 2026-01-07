VIDEO Ljepotice kola! Newcastle u drami srušio Leeds i proizveo preokret. United opet remizirao

Srijeda navečer u engleskoj Premier ligi donijela je dvije utakmice prepune preokreta, sjajnih golova i drame do posljednjih sekundi. Manchester United je pod vodstvom privremenog trenera prosuo bodove kod davljenika Burnleya, dok su Newcastle i Leeds odigrali jednu od najluđih utakmica sezone koja je odlučena duboko u sudačkoj nadoknadi.

Svega dva dana nakon iznenadnog otkaza Rubenu Amorimu, Manchester United je na Turf Mooru tražio pobjedu pod vodstvom privremenog rješenja, klupske legende Darrena Fletchera. Iako su "crveni vragovi" dominirali cijelim susretom, uputivši čak 30 udaraca prema golu, na kraju su se morali zadovoljiti samo bodom u remiju 2-2.

Domaćini su poveli na bizaran način u 13. minuti, kada je ubačaj Bashira Humphreysa pogodio braniča Uniteda Aydena Heavena i u visokom luku prevario golmana za 1-0. United je nakon toga promašivao nemoguće, Lisandru Martínezu je poništen gol, a Matheusu Cunhi i Patricku Dorguu su braniči Burnleya čistili udarce s gol-linije.

Ipak, u drugom poluvremenu stvari su sjele na mjesto. Benjamin Šeško je s dva gola u samo devet minuta, u 50. i 59., preokrenuo rezultat i činilo se da će United rutinski do pobjede. No, Burnley se nije predao, a Jaidon Anthony je u 66. minuti sjajnim udarcem pogodio za konačnih 2-2 i donio svojoj momčadi vrijedan bod u borbi za ostanak.

Dok je u Burnleyu drama izostala u završnici, na St. James' Parku viđen je pravi triler. Newcastle je u utakmici sa sedam golova, dva penala i bezbroj preokreta slavio protiv Leedsa 4-3, a pobjednički gol pao je u 102. minuti.

Gosti su čak tri puta vodili. Brenden Aaronson donio je Leedsu prednost u 32. minuti, no Harvey Barnes je izjednačio samo četiri minute kasnije. U sudačkoj nadoknadi prvog dijela, Dominic Calvert-Lewin je iz penala zabio za novo vodstvo Leedsa 2-1. Joelinton je u 55. minuti poravnao na 2-2, ali nevjerojatni Aaronson svojim drugim golom u 79. minuti ponovno dovodi goste u prednost.

Kada se činilo da će Leeds odnijeti sva tri boda, uslijedila je luda završnica. Prvo je Bruno Guimaraes u prvoj minuti nadoknade iz penala izjednačio na 3-3, da bi junak pobjede postao Harvey Barnes. U čak 12. minuti sudačke nadoknade, Barnes se najbolje snašao u gužvi i poslao loptu u mrežu za erupciju oduševljenja domaćih navijača i konačnih 4-3.