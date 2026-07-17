VIDEO 'Ljiljani' Halida Bešlića odjeknuli Umagom, Džumhur zapljeskao pa izborio polufinale

Damir Džumhur izborio je polufinale ATP turnira u Umagu nakon velike drame i gotovo četiri sata borbe protiv Mattea Arnaldija. Najbolji bosanskohercegovački tenisač pobijedio je Talijana 7-6 (5), 6-7 (4), 7-6 (4) i izborio drugo uzastopno polufinale u Umagu.

Džumhur je do pobjede stigao nakon tri sata i 42 minute igre. Arnaldi je u prvom setu poveo 5:2 uz dva breaka, ali se Džumhur sjajno vratio, izjednačio na 5-5 i potom u tie-breaku poveo 1-0 u setovima.

U drugom setu Džumhur je imao break prednosti i vodio 3-2, ali Talijan se vratio na 5-5, a zatim u novom tie-breaku izborio treći set. U odlučujućoj dionici nije bilo izgubljenih servisa, pa je odluka ponovno pala u 13. igri. Džumhur je poveo 3-0, Arnaldi se vratio na 4-4, ali je zatim bosanskohercegovački tenisač osvojio tri poena zaredom i stigao do velike pobjede.

Poseban trenutak dogodio se u završnici trećeg seta, kada je s razglasa puštena pjesma Halida Bešlića "Poljem se širi miris ljiljana". Riječ je o pjesmi koja je obilježila plasman nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo, a Džumhur se na promjeni strana vidno razveselio, nasmijao i zapljeskao.

Glazbeni odabir oduševio je i organizatore turnira, koji su snimku tog trenutka objavili na službenoj stranici ATP Umaga. Džumhur je u teškom trenutku dobio dodatnu energiju s tribina i razglasa, a nakon velike borbe uspio je slomiti otpor Arnaldija. U polufinalu će igrati protiv Slovaka Alexa Molčana, 101. igrača svijeta.