NA MAKSIMIRU
VIDEO Lokomotiva preokrenula Vukovar u vrlo važnoj utakmici!
Čitanje članka: < 1 min
Lokomotiva je pobijedila Vukovar 2-1 u 19. kolu HNL-a na Maksimiru. Iako je utakmica krenula savršeno za goste, "lokosi" su uspjeli preokrenuti i osvojiti važna tri boda.
Poveli su gosti iz penala već u četvrtoj minuti, a najstrožu kaznu realizirao je Puljić. Taj je rezultat ostao na semaforu do kraja prvog poluvremena, a onda je u 50. minuti izjednačio Vuković. Konačan rezultat postavio je Pajač s bijele točke u 76. minuti.
Lokomotiva je sedma momčad HNL-a sa 22 boda, dok je Vukovar pretposljednji s 15 bodova. U idućem kolu Zagrepčani igraju protiv Istre 1961 u gostima, dok Vukovarci idu u goste Dinamu.
