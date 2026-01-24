Obavijesti

VIDEO Lokomotiva preokrenula Vukovar u vrlo važnoj utakmici!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Vukovar i Lokomotiva sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Lokomotiva je sedma momčad HNL-a sa 22 boda, dok je Vukovar pretposljednji s 15 bodova. U idućem kolu Zagrepčani igraju protiv Istre 1961 u gostima, dok Vukovarci idu u goste Dinamu

Admiral

Lokomotiva je pobijedila Vukovar 2-1 u 19. kolu HNL-a na Maksimiru. Iako je utakmica krenula savršeno za goste, "lokosi" su uspjeli preokrenuti i osvojiti važna tri boda. 

Poveli su gosti iz penala već u četvrtoj minuti, a najstrožu kaznu realizirao je Puljić. Taj je rezultat ostao na semaforu do kraja prvog poluvremena, a onda je u 50. minuti izjednačio Vuković. Konačan rezultat postavio je Pajač s bijele točke u 76. minuti. 

Golove pogledajte OVDJE

Lokomotiva je sedma momčad HNL-a sa 22 boda, dok je Vukovar pretposljednji s 15 bodova. U idućem kolu Zagrepčani igraju protiv Istre 1961 u gostima, dok Vukovarci idu u goste Dinamu. 

OSTALO

