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LUDA UTAKMICA

VIDEO Lokomotiva smanjila. Dinamov Kotarski nakon teškog sudara ostao ležati na podu

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO Lokomotiva smanjila. Dinamov Kotarski nakon teškog sudara ostao ležati na podu
Foto: MAXSport
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U tijeku je utakmica Dinama i Lokomotive, a u prvih 28 minuta već su pala tri gola

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U tijeku je zadnji susret 8. kola HNL između Dinama i Lokomotive na Maksimiru. Niko Galešić doveo je Dinamo u vodstvo u 11. minuti. Sjajno je Galešić reagirao na asistenciju Stjepana Radeljića i loptu s pet metara zakucao u mrežu. 

Sudac Kolarić prvo je poništio gol, pa ga je onda pozvao VAR i nakon što je sam pogledao snimku priznao je gol. 

U strijelce se u 26. minuti upisao Beljo koji se vratio nakon viroze.  Sjajno je Tabinas ubacio i pronašao neumoljivog Belju. Njegov gol možete pogledati OVDJE

Vratila se se Lokomotiva u 28. minuti. Vešović je vratio loptu u sredinu, Kotarski je odbio do Vukovića, a on u prazan gol zabio za 2-1. Golman Dinama ostao je ležati na podu nakon teškog sudara, no gol za Lokomotivu je regularan.  Sporna je bila situacija što je igrač 'lokosa' prije gola udario laktom u glavu Kotarskog, ali Kolarić to nije okarakterizirao kao prekršaj.  Gol možete pogledati OVDJE

Utakmica je u tijeku, a Dinamo vodi 2-1. 
 

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