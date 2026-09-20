VIDEO Lokomotiva smanjila. Dinamov Kotarski nakon teškog sudara ostao ležati na podu

U tijeku je zadnji susret 8. kola HNL između Dinama i Lokomotive na Maksimiru. Niko Galešić doveo je Dinamo u vodstvo u 11. minuti. Sjajno je Galešić reagirao na asistenciju Stjepana Radeljića i loptu s pet metara zakucao u mrežu.

Sudac Kolarić prvo je poništio gol, pa ga je onda pozvao VAR i nakon što je sam pogledao snimku priznao je gol.

U strijelce se u 26. minuti upisao Beljo koji se vratio nakon viroze. Sjajno je Tabinas ubacio i pronašao neumoljivog Belju. Njegov gol možete pogledati OVDJE.

Vratila se se Lokomotiva u 28. minuti. Vešović je vratio loptu u sredinu, Kotarski je odbio do Vukovića, a on u prazan gol zabio za 2-1. Golman Dinama ostao je ležati na podu nakon teškog sudara, no gol za Lokomotivu je regularan. Sporna je bila situacija što je igrač 'lokosa' prije gola udario laktom u glavu Kotarskog, ali Kolarić to nije okarakterizirao kao prekršaj. Gol možete pogledati OVDJE.

Utakmica je u tijeku, a Dinamo vodi 2-1.

