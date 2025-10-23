VIDEO Lokva spasila Rijeku da ne primi gol, reakcija Husića je hit: Pogledajte bizarnu situaciju

Rijeka je dočekala Spartu Prag u drugom kolu Konferencijske lige, a utakmica je prekinuta nakon svega 13 minuta! Ipak, nije nedostajalo uzbuđenja ni prije prekida, a gosti su zamalo došli u vodstvo u šestoj minuti.

Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Napadač Sparte izbio je sam pred Zlomislića i pucao pored riječkog vratara, a lopta se na vrlo natopljenom terenu jedva kretala prema mreži Riječana. Zanimljiva je i reakcija stopera Rijeke Husića koji je oklijevao s izbacivanjem lopte, ali na kraju ju je ipak na gol liniji uspio pogoditi i otkloniti opasnu situaciju.

Svega pet minuta nakon toga, Rijeka je zabila preko Fruka, ali taj je gol kontroverzno poništen zbog zaleđa. U 13. minuti utakmica je prekinuta zbog jake kiše i natopljenog terena.