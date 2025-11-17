Hrvatska bez mjesta nositelja! Nijemci već u prvom dijelu razbili Slovačku 4-0 i ugasili naše snove. Hoće li nas ždrijeb suočiti s velesilama ili domaćinima SP-a?
VIDEO Ništa od prvog bubnja za Hrvatsku! Nijemci su pregazili Slovake za jedno poluvrijeme
Hrvatska je, uz pobjedu nad Crnom Gorom u zadnjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, trebala i novi kiks Njemačke protiv Slovačke, koja ih je na startu kvalifikacija šokirala pobjedom u Bratislavi 2-0, kako bi se domogla mjesta nositelja u ždrijebu 5. prosinca u Washingtonu. No to se nije dogodilo, već do poluvremena je na semaforu u Leipzigu stajalo 4-0 za domaćina.
Nick Woltemade nastavio je golgeterski niz nakon dva gola Luksemburgu i doveo Nijemce u vodstvo u 18. minuti, a onda se potpuno otvorilo. Serge Gnabry u 29. minuti je udvostručio vodstvo domaćih, a u 36. i 41. je dva gola dodao Leroy Sané.
Golove Njemačke protiv Slovačke pogledajte OVDJE.
Hrvatska će tako u ždrijebu ipak moći izvući neku od svjetskih velesila, jednu od devet najbolje plasiranih na Fifinoj ljestvici, ili nekoga od tri domaćina; SAD, Kanadu ili Meksiko.
