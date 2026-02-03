Obavijesti

Sport

Komentari 0
BIVŠI 'VATRENI' OTVORENO

VIDEO Lovre Kalinić emotivno o pokojnoj legendi: Kad bih bio 'down', rekao bi mi dvije riječi

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Lovre Kalinić emotivno o pokojnoj legendi: Kad bih bio 'down', rekao bi mi dvije riječi
Foto: MAXSport/screenshot

Lovre Kalinić otkriva zašto je izabrao vratarsku poziciju, prisjeća se susreta s Marijanom Kustićem i emotivno govori o podršci Tonćija Gabrića

Admiral

Kakav sam bio kao stoper? Vidi se zašto sam izabrao vratarsku poziciju, nasmijao se Lovre Kalinić (35) koji je od ljeta bez kluba nakon isteka ugovora s Hajdukom, ali i koji još nije službeno završio karijeru.

U razgovoru s Valentinom Miletić za emisiju "Druga strana medalje" na MAXSportu bivši golman hrvatske reprezentacije prisjetio se i susreta s Marijanom Kustićem, aktualnim predsjednikom HNS-a, kad je 2009. odlazio na posudbu iz Hajduka u Novalju.

Foto: LUKA STANZL/PIXSELL

- On se taman ostavio nogometa kad sam ja došao i preuzeo je funkciju sportskog direktora. Prvi sastanak koji sam odradio bio je s njim. Prijatelji smo od davnih dana. Na terenu ga nisam vidio. Možda i bolje...

Koga je obavijestio kad je saznao da će debitirati?

- Oca, a koga ću? Tata, od danas branim. Rekao sam mu da upali televiziju, ali znam da nije. On je onako malo, kako bih rekao.. Da možda igram neku drugu poziciju, sigurno bi on to lakše. Ali znam kroz karijeru, kad god bi došlo do centra, vrtio bi programe. Nije baš puno puta dolazio gledati uživo jer jednostavno nije mogao.

POGLEDAJTE VIDEO:

Poseban je odnos imao s legendarnim golmanom Hajduka i bivšim trenerom, pokojnim Tonćijem Gabrićem. O njemu je govorio s emocijama.

- Nije on meni pomogao na način da me je negdje gurao, da je forsirao neku priču. Pomagao mi je kad bih bio down, tada me znao zagrliti, poljubiti i reći dvije riječi koje bi me digle u nebesa. Sjećam se utakmice u Maksimiru. Došao je do mene, zagrlio me, poljubio me i rekao mi: "Ne brini ništa, bit ćeš igrač utakmice". Tako je i bilo. Točno je znao što mi treba - rekao je Kalinić.

Cijeli razgovor emitira MAXSport 1 u srijedu od 21 sat.

Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Bivši igrač Dinama seli u Kinu? 'Modri' krenuli po velika pojačanja
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši igrač Dinama seli u Kinu? 'Modri' krenuli po velika pojačanja

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Zaprosila je Chelseajevu zvijezdu, a on je odbio! Utjehu našla kod njegovog suigrača?
DOSTA JOJ ČEKANJA

FOTO Zaprosila je Chelseajevu zvijezdu, a on je odbio! Utjehu našla kod njegovog suigrača?

Cole Palmer i Connie Grace prekinuli su vezu samo nekoliko dana nakon što je veznjak osvojio Svjetsko klupsko prvenstvo. Dodatnu pažnju izazvao Jack Grealish zaprativši Connie na Instagramu
Danci proslavili zlato na Euru, evo koliko ih je ljudi dočekalo
FEŠTALO SE I TAMO

Danci proslavili zlato na Euru, evo koliko ih je ljudi dočekalo

Cijeli rukometni svijet nas je zadirkivao da ne možemo osvojiti Europsko prvenstvo, ali pronašli smo način. Mnogo smo naučili jedni od drugih i bili smo pred enormnim izazovima na terenu i izvan njega, rekao je Gidsel

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026