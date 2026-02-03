VIDEO Lovre Kalinić emotivno o pokojnoj legendi: Kad bih bio 'down', rekao bi mi dvije riječi

Kakav sam bio kao stoper? Vidi se zašto sam izabrao vratarsku poziciju, nasmijao se Lovre Kalinić (35) koji je od ljeta bez kluba nakon isteka ugovora s Hajdukom, ali i koji još nije službeno završio karijeru.

U razgovoru s Valentinom Miletić za emisiju "Druga strana medalje" na MAXSportu bivši golman hrvatske reprezentacije prisjetio se i susreta s Marijanom Kustićem, aktualnim predsjednikom HNS-a, kad je 2009. odlazio na posudbu iz Hajduka u Novalju.

Foto: LUKA STANZL/PIXSELL

- On se taman ostavio nogometa kad sam ja došao i preuzeo je funkciju sportskog direktora. Prvi sastanak koji sam odradio bio je s njim. Prijatelji smo od davnih dana. Na terenu ga nisam vidio. Možda i bolje...

Koga je obavijestio kad je saznao da će debitirati?

- Oca, a koga ću? Tata, od danas branim. Rekao sam mu da upali televiziju, ali znam da nije. On je onako malo, kako bih rekao.. Da možda igram neku drugu poziciju, sigurno bi on to lakše. Ali znam kroz karijeru, kad god bi došlo do centra, vrtio bi programe. Nije baš puno puta dolazio gledati uživo jer jednostavno nije mogao.

Poseban je odnos imao s legendarnim golmanom Hajduka i bivšim trenerom, pokojnim Tonćijem Gabrićem. O njemu je govorio s emocijama.

- Nije on meni pomogao na način da me je negdje gurao, da je forsirao neku priču. Pomagao mi je kad bih bio down, tada me znao zagrliti, poljubiti i reći dvije riječi koje bi me digle u nebesa. Sjećam se utakmice u Maksimiru. Došao je do mene, zagrlio me, poljubio me i rekao mi: "Ne brini ništa, bit ćeš igrač utakmice". Tako je i bilo. Točno je znao što mi treba - rekao je Kalinić.

Cijeli razgovor emitira MAXSport 1 u srijedu od 21 sat.

Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL