VIDEO Lovren i Luka Ivanušec asistirali u ludom preokretu

Piše Issa Kralj, HINA,
Foto: ALEXANDROS AVRAMIDIS/REUTERS

PAOK je gubio 0-1 i 1-2, ali se oba puta vratio, a potom u sudačkoj nadoknadi s igračem manje zabio gol za pobjedu

U 12. klubu grčke Super lige susreli su se PAOK i Levadiakos. Luka Ivanušec i Dejan Lovren upisali su nastupe za PAOK, ali su i odigrali fantastičnu utakmicu te upisali asistencije. 

Asistencije i najbolje trenutke s utakmice možete pogledati OVDJE

PAOK je gostovao kod Levadiakosa, a domaćini su prvi vodili već u 10. minuti susreta nakon gola Ioannisa Kostija. Gosti su na odmor otišli s izjednačenjem, a Luka Ivanušec asistirao je iz kornera Magomedu Ozdojevu koji je bio precizan i zabio za 1-1. 

U nastavku utakmice, domaćini su poveli preko Benjamina Verbiča da bi Magomed Ozdojev ponovno izjednačio u 55. minuti. Ivanušec je ponovno izveo korner, a Lovren dodao Ozdojevu za 2-2. PAOK je u 77. minuti ostao bez Soualiha Meitea koji je iz igre izašao nakon crvenog kartona. Međutim, uspjeli su pobijediti, a za konačnih 3-2 zabio je Georgios Giakoumakis. 

