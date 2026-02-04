Obavijesti

POSEBNO PRIZNANJE

VIDEO Lučinov gol proglašen je najboljim u završnici prvenstva, Mandićeva obrana među top 5

Susret Islanda i Hrvatske u utakmici za treće mjesto EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

EHF je objavio i nominirao njegov gol koji je zabio Islanđanima u utakmici za broncu u 25. minuti susreta kao najbolji gol završnice. Mandićeva obrana čistog zicera Viðarssonu je četvrta obrana završnice prvenstva

Hrvatska rukometna reprezentacija na Europskom prvenstvu osvojila je brončanu medalju, ali čak i nakon prvenstva hrvatski reprezentativci dobivaju priznanja od strane Europske rukometne federacije. 

Riječ je o Tinu Lučinu, jednom od naših najefikasnijih igrača na turniru koji je zabio čak 246 golova. EHF je objavio i nominirao njegov gol koji je zabio Islanđanima u utakmici za broncu u 25. minuti susreta kao najbolji gol završnice. Lučin je sa devet metara zakucao ravno u gol.

Upravo je Lučin bio proglašen igračem utakmice i naš najraspoloženiji igrač koji je zabio devet golova. Osim Lučina, nominirani su još Johannes Golla, Francisco Costa, Elliði Snær Viðarsson i Johan Hansen.  

Među nominiranima od EHF-a našao se i naš golman Matej Mandić. Mandićeva obrana čistog zicera Viđarssonu je četvrta obrana završnice prvenstva. Najbolju obranu završnice imao je njemački golman Andreas Wolff koji je također obranio čisti zicer Simonu Pytlicku. 

